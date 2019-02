FORSLAG TIL PROGRAMFAG:

Bussiness: Entreprenørskap og konseptutvikling

Et programfag for deg som vil utvikle kompetanse innen budsjettstyring, ledelse og organisering. Herunder kommer alt fra leasing av lydanlegg til utforming av spray-tan-avtaler og administrering av slåsskamper #russebattles.

Vi tar også for oss tema som: hvordan HVITVASKE penger fra pappa (via toalettpapir) og kan det å FLASHE CASH gi eierskap til TRASH #nulltoere.

Via flere praktiske workshops, vil vi teste om for eksempel en egen BODY-SHOTTE-BAR vil øke markedsverdien i russebuss-segmentet og hvorvidt det lønner seg å investere i LEPPEFORSTØRRELSE eller CANADA GOOSE for å bli årets buss. Perfekt for deg som tar sikte på å bli buss-sjef #alpharuss. Litteratur: Mind your own russebussiness.

Filosofi: Ekskludering, etikk og utvelgelse

Er du nysgjerrig på hvilke tendenser og strategier som oppstår omkring en russebuss og ønsker å forstå mer av samspillet mellom BUSS, INDIVID OG SORTERINGSSAMFUNN?

Via praktiske eksempler og teoretiske modeller basert blant annet på Darwins: SURVIVIAL OF THE BITCHIEST og Descartes: JEG ER RUSS, DERFOR TENKER JEG AT JEG BURDE VÆRE PÅ BUSS, forklares de viktigste mekanismene bak utvelgelsen til satsebuss #russeaudition.

Kompetansemål: Å raskt kunne sortere ut medelever på bakgrunn av YTTERJAKKE, PERSONLIGHET, LIGNINGSATTEST, FRITIDSBOLIG, FREMKOMSTMIDDEL og/eller SKOTØY #bruttofamilieavtrykk. Litteratur: Prøv aldri å sette deg selv i andres sko (spesielt ikke hvis de går i STØGGS #fakeuggs).

Norsk: Russe-lyrics, teasers og sayers

Gjennom aktiv bruk av PORNOKLISJEER, UTDATERT KVINNESYN OG NØDRIM vil den enkelte elev få mulighet til å finne sin stemme og skape sitt unike uttrykk.

Lene Hval

I Russelyric-faget møter eleven et BREDT SPEKTER av tekster, sayers og lyrics og vil få et informativt og kreativt innblikk i russelåtens mangfoldige historie og musikalske krumspring.

Pensum spenner fra lyrikkens spede og litt blodfattige begynnelse med «chikkelakke», via spotifyhiten «I dag er det lov å være hore» til fjorårets store «Alle popper dumpa på den deilige 98-rumpa». Litteratur: Norsk nødrimliste, 500 ord som rimer på hore.

