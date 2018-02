Så ble det endelig en kvinne som igjen fikk den ypperste hederen «Årets Spellemann». For første gang siden 2003, og utrolig nok kun for fjerde gang på 35 forsøk.

En kjønnsmessig skjevfordeling av menn som ikke har vært mulig å forstå, eller godta, og som gir et helt feil bilde av den norske musikkbransjen de to-tre siste tiårene. Kjeftingen på den regjerende Spellemannkomiteen har da også vært kraftig lenge, ikke minst fra min side.

Nå er vi i gang igjen, heldigvis ikke på grunn av kjønn, men fordi komiteen nok en gang gir den gjeveste prisen til feil artist.

En pris til den mest populære på Spotify?

Ikke et vondt ord om årets vinner Astrid S, som har en habil kommersiell karrière gående. Hun er populær, elsket av radio og spesielt NRK P3, men hvor god og stor er karrièren egentlig? Tja.

Astrid S er fortsatt fersk i gamet, hennes EP Party´s Over ble møtt med lunkne anmeldelser i fjor og dukket ikke opp i én eneste kategori blant de nominerte i år, selv om «Think before I talk» var blant ni kandidater til «årets låt». Hvor den tapte.

Da er det altså andre kriterier enn musikalsk kvalitet som må være lagt til grunn for kåringen «Årets Spellemann», og det har jo komiteen rett til. Artistopptreden, for eksempel, og live har Astrid S spilt mye, men ikke markert seg spesielt.

Da står vi egentlig igjen med én ting: Strømming. Og ja, hun strømmes mer enn Susanne Sundfør hos for eksempel Spotify. Mye mer. Sundførs 384.339 månedlige lyttere blir smuler mot Astrid S´ over 6,4 millioner, men er det dit vi nå er kommet?

Forbigått også for to år siden

Man må nesten undres over hva det er med Susanne Sundfør, som gjør at hun konsekvent ikke settes pris på av Spellemannkomiteen. Sist hun skandaløst ble forbigått her, var for musikkåret 2015.

Vi snakker om en av landets fremste og mest nyskapende artister det siste tiåret. Hun skaper musikk like fengende og kompromissløs som smart, og ga ut et fantastisk album med Music For People In Trouble i 2017. Det fikk uhemmet ros alle steder, gikk inn på toppen av VG-lista, har nå solgt til gulltrofé og er nominert til Nordic Music Prize neste helg. Godt nok for de aller fleste, altså, men ikke for Spellemannkomiteen.

En regelrett skandale – nok en gang. Sundfør endte helt uten pris søndag kveld, utrolig nok.

Et knefall for det kommersielle

At «Årets Spellemann» er blitt en heder som gis til artisten som er mest populær på Spotify, slik det virker nå, er en for tynn begrunnelse. Et trist knefall for de kommersielle interessene som driver de største aktørene i musikkbransjen.

All ære til Astrid S, som på et senere tidspunkt kunne blitt en god kandidat her, men etter min mening bør ikke det kommersielle alene være det viktigste kriteriet.

Dessuten, om man kun vil tenke slik, så burde prisen gått til Kygo som i 2015. Han har tross alt 24 millioner månedlige lyttere på Spotify, fyller i disse dager arenaer på turné rundt om i Europa, og er en av headlinerne på USAs største festival Coachella i april.

Men det hadde jo blitt dobbelt feil fra Spellemannkomiteen. Kygo er mann, og det skjønte komiteen at ikke kunne gå i år igjen.