#Metoo er som makramé, misunnelse og Michael Kors-vesker. Det finnes ikke i det øvre lag!

Og det takket være et knippe yummimummies som har sørget for visse tiltak.

Som å sende ut en liten HERREBRIEF #malewarnings før fest. Så man kan stille forberedt.

Det er ikke alltid så mye som skal til for å bevare den gode stemningen.

Les og lær:

Fabian von Silkeskjerf:

Flottere alfahann skal du lete lenge etter!

Det vi prøver å passe litt på når Fabian er gjest, er at desserten serveres med KAKEGAFFEL OG IKKE SØLVSKJE, da han har en tendens til å #bokstaveligtalt ta dessertskjeen i egen hånd og putte den ned i CLEAVAGEN eller RUMPESPREKKEN til borddamen (kommer an på antrekk).

Lene Hval

Dette som en litt plump avslutning på en ellers humørfylt damenes tale om det å bli født med sølvskje i munn kontra gullhår i baken.

(Vi er litt usikre på sluttpoenget, men ser selvfølgelig både humoren og ordspillet #silkeskjerfstyle.)

Uansett, hvis så skjer: HOLD FLØRTEN GÅENDE, FJERN DISKRET SKJEEN OG BE OM EN KAKEGAFFEL.

Dr. Rank:

Anerkjent, plastisk kirurg som er en fryd å ha med på fest!

Bør likevel holdes på en STETOSKOPLENGDES AVSTAND fra døtre og au pairer da han ofte svitsjer FRA DR. RANK til MR. «WHAT-DO-YOU-HIDE» utover kvelden.

Og i den forbindelse pleier å tilby GRATIS KONSULTASJON til dem under 16 på gjestebadet.

Lene Hval

Har du en datter som ønsker større lepper og/eller byste, kanskje en au pair som trenger en second opinion hva gjelder intimkorrigering #vulvaløft?

Sørg for et HUMØRFYLT SKILT (gjerne brodert, så det ikke blir pekefinger-ish) over dossen, hvor det står: «HER I FUNKISHUSET LEKER VI IKKE DOKTORLEKEN, GJØR VI VEL?»

PS: Sender ofte dick-picks som takk for laget.

Advokat Krogstad:

Er både interessant og høflig frem til SAUTERNEN kommer på bordet. Da hender det at han får lyst å TA FREM PENIS og legge på noens lår.

Og kanskje er det ikke så rart?

All den tid han har hatt en HEKTISK advokat-uke hvor han har sittet i KLAMME dressbukser, gjennomgått SAK ETTER SAK, den ene HARDERE og LENGRE enn den andre, kanskje har det gått så langt at han rett og slett får et visst behov for å, ja, legge frem SIN EGEN SAK ... ?

Ikke så unaturlig. Rett og slett menneskelig, eller MANNESKELIG, som vi yummimummies pleier å kalle det.

Tips: Får du nyss om at Krogstad er din bordkavaler, sørg for å IMPREGNERE KJOLEN og ta med EKSTRA STAY UPS #godfornøyelse

Lene Hval

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

