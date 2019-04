Slik feirer du påsken med mening: Snakk for eksempel om fødsel hver gang du spiser egg!| Tegnehanne

Både jul og påske har mistet litt sin mening og er heller blitt til konsumeringshøytider uten like.

I år synes jeg vi skal gå tilbake til hva påsken egentlig handler om og spre denne ånden over alle vi kjenner. Påsken kan bli mer enn bare røde dager.

Slik forandrer du meningsløse påskerutiner om til betydningsfulle påskeritualer:

Simuler Kristus’ død

Påsken er mer enn bare godt føre og appelsin og Kvikk Lunsj. Overrask vennene dine med et skuespill som viser dem hvorfor de egentlig har fri fra jobb.

Tenk på fødselen

Grunnen til at egg er en så stor del av påskefeiringen, er at det symboliserer fertilitet, et nytt liv og gjenfødsel.

Derfor er det bare rett og rimelig at du tenker på, og snakker om, fødsel, hver gang du konsumerer egg.

Lage falske påskespoilere til påskekrimmen

Dersom påskekrimmen ikke har noe med påsken å gjøre, så det er din jobb å tvinge inn det gode budskap.

Forråd en god venn

Det var Judas som avslørte at Jesus var Jesus og dermed førte til hans korsfestelse, og jeg synes du skal gjøre det samme med en av dem du liker best. For eksempel på jobben.

God meningsfylt påske.

