Jeg kan flaut lite om kvinnene som har kjempet for de privilegiene jeg i dag nyter godt av.

Det føles ignorant å ta det så for gitt som jeg har.

Derfor har jeg nå forsøkt å lese meg opp på disse kvinnene og lage et tilfeldig utvalg forbilder vi alle burde vite om og se opp til.

Det finnes jo hundrevis å ta av, så det å velge ut bare fire til denne spalten var mildt sagt en utfordring, derav den litt tilfeldige sammensetningen:

Marie Høeg var kvinnesaksforkjemper og fotograf og grunnla i 1896 Den selskabelige Diskussionsforening, hvor kvinner kunne lære seg å ta ordet og diskutere i forsamlinger.

Som en kulere versjon av Fight club.

Jeg vil at alle skal være mer som Marie Høeg, fordi vi trenger et søsterskap hvor kvinner støtter hverandre og løfter hverandre opp, slik menn har gjort for hverandre i hundrevis av år.

Fredrikke Marie Qvam jobbet sammen med Gina Krog for at kvinner skulle få allmenn stemmerett.

For å få til dette inviterte hun grupper på fem og fem innflytelsesrike menn på sammenkomster for å overbevise dem om hvorfor kvinner også skulle få delta i demokratiet.

Jeg vil alle skal være mer som Fredrikke Marie Qvam, fordi vi trenger at noen tar ansvar og jobber for fremgang, uansett hvor umulig det virker.

Karen-Christine (Kim) Friele er en av våre fremste aktivister for homorettigheter og har blant annet bidratt til å endre lovgivningen som kriminaliserte homofili.

Hun var også den første personen i Norge som sto frem som homofil under eget navn.

Hun var med andre ord helt rå.

Jeg synes alle skal være mer som Kim Friele, fordi som sagt, så er hun helt rå.

Sumaya Jirde Ali er en 20 år gammel samfunnsdebattant og en av Norges mest omtalte personer om dagen.

Dere vet det seige, tykke laget med støv som gjerne legger seg bak vaskemaskinen om det er lenge siden du har vasket? Det er sånn jeg ser for meg at det slagget av mennesker som ender opp i innboksen til Sumaya, ser ut når de samles.

Jeg tror faktisk Sumaya akkurat nå lever i en slags absurd versjon av plottet i den verste skrekkfilmen i verden, The Ring.

Men helt alvorlig: Hun er blitt truet, faren hennes er blitt truet, hun må gå med voldsalarm og hun måtte nesten trekke seg som 8. mars-taler. Alt for å delta i samfunnsdebatten.

Jeg synes vi alle skal være mer som Sumaya, fordi vi trenger mennesker som makter å stå i hatet fra dem som frykter endring og som tar debatten selv når det føles som å slåss med hundre forvokste svaner.

