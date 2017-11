Språket vårt: Bemerkelse

Anette Karlsen

Det sto om den norske forretningsmannen Morten Astrup at «advokatfirmaet bemerket seg at han er bror til» osv. Det riktige må bli den ene av to varianter: Enten bemerket firmaet at han hadde en bror, eller så merket advokatene seg at de to er brødre. Det kan i gitte situasjoner ha noe med habilitet å gjøre, vel å merke habilitet i juridisk forstand.

En leser som hadde merket seg denne feilen, siterte sin far, som pleide å understreke nyansen ved hjelp av et ordspill: «Det er forskjell på å være full og beautiful.» Det hender også at forskjellen på å være full og ful er betydelig, men da kommer vi et aldri så lite stykke bort fra dagens hovedpoeng. Vår bidragsyter har vært så behjelpelig at han har satt opp en kort ordliste med oversikt over forskjellen på bo og bebo, på arbeide og bearbeide, dekke og bedekke, og feste og befeste. Her ser vi at verbet, når det får forstavelsen be-, i mange tilfeller går over til å bli transitivt. Det vil si at det blir i stand til å ta objekt.

Hvor stor forskjellen kan bli på verb-varianter, avhengig av om de har be- som første stavelse eller ikke, ser vi ganske klart hvis vi tar for oss verbet ‘å koste’ i betydningen ‘ha som pris’. Hvis noe koster skjorta, er det et folkelig uttrykk for at det er svært dyrt. Hvis vi skal bekoste en reparasjon, betyr det at det er vi som må ta utgiftene. Her er begge verbene på sett og hvis transitive, men substantivet ‘skjorta’ fungerer originalt nok nærmest som et adverb i betydningen ‘svært mye’.

På grunn av overskriften får vi være så globale at vi tar med den svenske varianten bemärkelsesda’n, et ord som er kjent for eldre nordmenn på grunn av Harry Brandelius’ populære Tulipan-vise.