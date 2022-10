Er dette tidenes skumleste halloweenfest?

Hvem er utkledd som Slutty bride og Grumpy stoneface? Få hintene her!

Lene Hval

15 minutter siden

Det er fullt maskoramadrama i Aftensolveien når Nora inviterer til tidenes skumleste halloweenfest.

For hvem skjuler seg egentlig bak maskene? Få hintene her! Psst: Garantert fritt for Fantoranger.

Gamle spøkelser: Dukker det opp et gammelt spøkelse, er det bare å la det spøke i bakgrunnen.

Gi en iskald skulder. Ikke server annet enn heksehyl, tyrkisk pepper, seige unnskyldninger eller (til nød) litt rusten kjærlighet (NB! kun på pinne).

Her er det med andre ord knask som gjelder, og ikke knep.

Ta aldri et oppgjør med gamle spøkelser. Husk, det er en grunn til at man har lakenskrekk #mooaaah. Spesielt på halloweenfest.

(Så hvem spøker i bakgrunnen: Advokat Krogstad, Elden eller rett og slett Dr. Rank?)

Slutty bride: Har så mange gifteringer at hun kan lage girlandere #trofécharms!

Dessuten plenty med gamle skjeletter i skapene. Alt fra billige Michael Kors-vesker #fattigmannsvuitton, til unfair angoragensere og nuppete Cubus-topper #firstprice.

Kikker du ordentlig etter, finner du sikkert også en og annen «happy camper» innerst i krokene.

Går ellers inn og ut av de fleste skap, også ekteskap, uten å ta seg bryet med å lukke døren. Har ikke lest annet enn vaskelapper, ektepakter og auraer de siste årene, kan derfor fremstå noe zombiotisk. Vet uansett alltid hvor skapet skal stå.

(Hvem er Slutty bride: Mammaen til Mille eller Bonusmor #ginger?)

Grumpy stoneface: Gjør som han blir befalt hjemmefra, enten det er å nekte å dra på barnas bortekamper eller stå vakt i vaffelkiosken.

Lager ofte furore på foreldremøter. Lyver så det renner av ham. Forsvarer tyrannen der hjemme i ett og alt. Selv når hun helt klart har tråkket over alle grenser og er i ferd med å annektere alt fra familiehytter til ferieuker og felles vennekrets.

Holder ingen avtaler og går til frontalangrep når det er hans helg. Nekter for at han er krigersk, sier det er del av en spesialoperasjon for å få visse rotekopper (i direkte nedadgående linje) til å rydde rommet. Har visst kjøpt seg drone.

(Hvem skjuler seg bak masken: Trond Giske, von Silkelanke eller Torvald #eksmann?)

