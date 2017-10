Det skal både god hukommelse, sterk psyke og solid karmakonto til for å bestille ting på nett. Selv noe så enkelt som et skoleportrett.

Dessuten: Hvem er egentlig REFERANSE-ORD-ANSVARLIG i nettbanken?

Lene Hval

Til den det måtte angå:

Selvfølgelig vil vi yummimummies ha skoleportrett av barna våre! Det er ikke NOE vi heller vil ha på veggen. (Kanskje bortsett fra en ekte Nerdrum fra hans svarte periode #withhispantson).

Utfordringen er bare HVERT ÅR å HUSKE passordet.

Og her må man være klar over at vi snakker om et KOMPLEKST ORD inneholdende BÅDE tall og bokstaver. Med tegn, kursiver og fandens oldemor.

Et passord som, for å fremstå STERKEST MULIG, kanskje også har tvunget oss til å OUTE KONFIDENSIELL INFO som: partallsdates, BMI og ting vi ble kalt sene kvelder i YTTERSTE FORTROLIGHET.

Så hvordan skal vi (som ikke engang kommer på hva årets au pair heter) klare å erindre alt dette ETT ÅR (og et ukjent antall dates) senere?

Lene Hval

Er dere klar over hvor mye SPRUDLEVANN som har rent i havet siden fjorårets bestilling?

Og, når vi da ENDELIG har funnet ut av det. Via heftig research. Etter å ha satt mammaen til Mille på saken. Gått igjennom SOSIALE MEDIAS, GAMLE SKJERMDUMPS OG SMYKKESKRIN.

Funnet ut at passordet faktisk var: VonSilkeskjerf _ 17iBMI_lerchePUS. Og tenkt at: Ja, ja. Det var jo bra den FJOTTEN i alle fall viste styrke ETT STED.

For så, før vi har fått fylt opp glasset, å møte neste hindring: Bekreft at du IKKE ER EN ROBOT ...

Altså. Daglig må vi yummimummies bekrefte at vi ikke er HELT BLONDE, men robot #seriøst?

Og det ved å markere butikker fra vanlige bygninger via en dataskisse..?!

Hvorfor ikke isteden skille DESIGNERICONS FRA FAVELASKROT?

Lene Hval

Så blir man EN GANG FOR ALLE kvitt både robots og annet skrømt som sannsynligvis ikke engang har dekning på konto #vinnvinn

Uansett – på dette tidspunktet vil jeg tro de FLESTE YUMMIES nærmest ser både Mille og lille Lerche i GLASS OG GULLRAMME foran seg. Er det noe vi mummies har, er det jo dekning (ikke for alt, men som regel på konto).

Nå gjelder det bare å komme seg helskinnet inn i nettbanken. Taste inn koden som brukes SÅPASS OFTE at den lar seg huske.

Og det er her det tikker inn BÅDE fra MAC- og Iphone, nærmest i stereo: PRIPPEN FRUE.

Og ikke nok med det, idet betalingen skal bekreftes (og dette har jeg fra flere hold, i ulike versjoner), lyser det hånlig, fra begge skjermer: SLITENT NEBBDYR (!)

Og da altså. Ja – jeg sier bare: Stikk det skoleportrettet dit aftensolen ALDRI skinner!

Vi yummimummies klarer oss fint uten #makan