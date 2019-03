Ikke visste jeg at det var sånn det er å ha kreft, men: ring, ring. – Hei, det er Bjørg her. Jeg er din sykepleier, du kan alltid nå meg på dette nummeret, og hvis ikke jeg er her, er det Anniken eller Mette som svarer.

Ring, ring. – Hei, jeg heter Toril, jeg er sosionom på kreftavdelingen. Alle praktiske ting, du vet sykmelding og NAV og sånt, det kan du overlate til meg. Ring, ring. – Hei, det er Greta som ringer, jeg er kognitiv terapeut. Mange syns det er vanskelig å komme ut av negative tankemønstre når de får kreft, og det kan jeg hjelpe deg med.