Tjuhu! Da er det klart, jeg tar over for Mamma til Michelle i «Skal vi danse».

Noe som passer utmerket for en som er INBETWEEN MEN, fremdeles nokså TANNED etter sommeren og MER ENN KLAR for å bli kvitt både CHABLIS-HANDLES OG MUFFIN-MAGE.

Lene Hval

Det at jeg har drevet såpass mye med UTAGERENDE DANSING oppigjennom (både i og utenfor FAU-sammenheng) gjør vel også at et NYHETSANKER I PALJETT-TRIKOT og en STORVOKST KOMIKER MED HØYDESKREKK ikke akkurat utgjør den helt store trusselen.

Dessuten vet jeg om OPPTIL FLERE DELTAGERE som har store problemer med å svinge seg med LOUBOUTINS, for å si det sånn. (Og da tenker jeg ikke på deg, Erlend Elias!)

Ryktene om at det var KOMIKERFRUE som skulle ta over, er derfor herved avkreftet.

For å ha det helt klart: Hun skal KUN være FRUE PÅ VEGGEN denne sesongen (for øvrig sammen med Meglerfrue, Trofékone og Mamma som 14 og et halvt).

Lene Hval

Som alle vet er frue- og mammablogg-segmentet SÅPASS SKJØRT at de gjerne vil ha noen i bakhånd i tilfelle FØDSEL, GIFTERMÅL og/eller hvis EVENTUELLE NAKENBILDER #nudies skulle komme på avveie.

Regner med at det også er derfor de har helgardert seg med en PENSJONERT EKS-ORDFØRER som er glad i cruise #hetetokt og en BRETTKJØRER MED BAKKEKONTAKT #stayere.

Nok om det.

I kveld braker det løs!

Første par ut på MERBAUPARKETTEN kan dere bare gjette dere til. Og jeg lover, såfremt Torvald holder SIN DEL AV AVTALEN om å følge Lille Lerche på cheerleading-seminar selv om det er oddetallshelg #norauke (jeg satt tross alt i Heminghallen og stekte vafler #glutenfrie HELE forrige helg mens han syklet Birken), at jeg skal ta både ZUMBA, QUICKSTEP OG CHA-CHA-CHA til nye høyder!

For ikke å glemme POLE-DANCE #selvestegromøvelsen.

Lene Hval

Som bonusmoren til Hermine pleier å si det (altså ikke mamma til Michelle, men bonusmoren til Hermine): Ta ALLTID utfordringer på strak arm, bare vær OBS på grevinnehenget #seeyoutonight.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg forrige Tegnehanne-stripe?: Hvis partiene var et måltid – gjett hvilket som er pandastek med gåselever?