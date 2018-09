Den kjente Lerchefuglen elsker å spille på kontraster: Kald marmor, varm hud og en touch av levd liv. Bli med inn der edgy minimalisme møter urban Dollhouse #interiørekstra

Lene Hval

Badene er HUSETS HJERTEKAMRE og Noras beste tips er i alle fall å ha ett i marmor:

– Jeg er opptatt av å viske ut skillet mellom ute og inne, og har derfor dekorert med koraller Lille Lerche nærmest SNUBLET OVER i da vi var på Zanzibar. Dessuten har vi investert i REGNSKOGDUSJ #fairtradeshower i to av tre bad. Såpass miljøansvar bør man ta!

I helgene hender det også Nora skeier ut og putter en alfahann i karet.

– Mange liker liljer i store vaser, jeg synes en FRESH ALFAHANN I HALVFULLT KAR er minst like dekorativt, smiler hun.

Lene Hval

Men det aller beste med huset er uten tvil TAPETET PÅ MASTER BEDROOM: Virginvulva (av Andrea Rossi). Kun produsert i 16 ruller, Madonna har de seks andre. Med statementsitatet: LEVE på motsatt vegg. Hvis man skulle være i tvil idet man våkner #loveit.

Nora er også veldig glad i KJØKKENØYEN MED INTEGRERT AU PAIR, eller som de kaller den der i funkishuset: TAI WAN. Når det er sagt, er det en del ting som aldri kommer over dørterskelen: first price duftlys, profilert listverk og stressless.

Accesoires som ikke på noen måte har en NATURLIG TILHØRIGHET til området. Som elefanten. Hvorfor noen velger å plassere en ELEFANT I ROMMET har jeg aldri skjønt, sier Nora.

– Litt for etnisk for meg!

Lene Hval

Et annet tips er å blande DYRT OG BILLIG, for eksempel en LEKKER DESIGNERPUFF med en litt SHABBY VENNINNE. Det er ikke alltid så mye som skal til, forklarer Lerchefuglen som også kan røpe at hun hver kveld praktiserer KUNG PU, et styling-grep som går ut på å gi putene et REALT KARATESLAG i toppen.

– Jeg lærte det i sin tid av Halvor Bakke #pillowking. På den måten får vi som jobber med interiør ut alt av innstengte fondvegg – og fargesorteringsfrustrasjoner og slipper å TELLE SAUESKINN for å få sove.

Helt til slutt, Nora, hva er ditt aller beste interiørtips?

– ALDRI la noen fortelle deg HVOR SKOSKAPET SKAL STÅ. Og sørg for at det ALLTID står en skål med sitroner på bordet. I tilfelle du skulle bli fysen på noe surt #dollhouseliving.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

