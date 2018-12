Fint hvis alle i år kan justere tradisjonene noe, så blir julen et bedre sted både for kryssintolerante, veganere, høysensitive, bonusbarn, ekskoner, bloggere, revmatiske tanter, tøysete onkler og slemme barn.

Lene Hval

1. Ikke send TRE NØTTER TIL ASKEPOTT julaften. Husk at 9 av 10 bonusbarn er såpass KRYSSALLERGISKE at dersom de i tillegg har lastet ned LOVE ACTUALLY (eller fått ullsokker i pakkekalenderen), kan de gå i fullt ANAFYLAKTISK KRENKESJOKK #gonuts allerede FØR de går tomme for 4G.

2. Når det gjelder GREVINNEN OG HOVMESTEREN, er det mulig å lage en ny (vegansk) versjon der tigerskinnet er byttet ut med KORTREIST KELIM? (Tigerfell er SÅ 1963).

For maks snuble-effekt er det jo uansett nok av ting Å SKYVE UNDER TEPPET. For eksempel det faktum at Grevinnen ÅPENBART er langt over den VISUELLE GULLALDEREN og burde vært tatt av skjermen for lengst. Forslag til NY, FRESH & RYNKEFRI cast: Sophie Elise #bloggrevinne.

– Same procedure as last year. miss Sophie Elise? – Same procedure as every year, Dr. Rank #loveit

Lene Hval

3. Alltid hyggelig å få en GEIT #fairtradefarsott i gave. Bare det ikke går inflasjon i dem. (Skader ikke med en KÄLHERVASE eller DIAMANTRING innimellom, si #blunkefjes).

4. Ved gang rundt treet, er det supert hvis alle stopper før: SÅ GJØR VI SÅ NÅR VI HENGER OPP VÅRT TØY. Da slipper eventuelle REVMATISKE TANTER #sprøkjeks å kjenne på egen utilstrekkelighet #bokstaveligtalt.

5. Topp også hvis ALLE ONKLER i år dropper jule-slipset. Vær klar over at dere kun fikk det for GØY og fordi det på tidlig nittitall #juleslipsetsglanstid ennå ikke var særlig utvalg av OBSKØNE, MEN ATSKILLIG MER DISKRETE boxershorts #tantetøys, i butikkhyllene.

Lene Hval

6. Helt til slutt, fint hvis julenissen ikke starter med å spørre: ER NOEN SNILLE BARN HER #sålastyear. Husk alle fortjener gaver, også Christopher Niels #bob (14) selv om han, MEST SANNSYNLIG både har løyet, vært på Pornhub, ikke tatt ut av oppvaskmaskinen og/eller sendt DICK PICKS i løpet av året. Ingen skal behøve skamme seg på selveste julekvelden! (Selv om sistnevnte KANSKJE bør få noe annet enn IPhoneXS #nudiegun av nissefar).

God jul og fresht nyttår <3 Klem, Nora

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg denne Tegnehanne-stripen, lest og delt av nesten 250.000: Mine anbefalinger til alle fruktbare kvinner