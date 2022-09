12 minutter siden

At freshe yummimummies kan kunsten å feste, har vi visst lenge. Og gjett hva: Det er derfor de er så populære! Ikke et vondt ord om den litt gråmelerte gjengen her på berget, men noen festløver er de ikke. Kanskje greit med et par triks i jakkeermet ...

1. Statsministeren må på Tiktok!

Slapp helt av, Jonas, det betyr ikke at du har dårlig ånde. For vi snakker ikke om Tictac, altså disse freshmints-pastillene fra forrige årtusen. Tiktok er Tictac på speed! Eller på sprit #Jägermeister (hvis det er lettere å svelge). Og vi lover, freshere har du aldri følt deg!

Tips: Få med deg Vedum og Barth Eide, øv inn noen enkle moves (her holder det med et par knebøy og noen hoftevrikk). Legg på Freddy Kalas #pinneforlandet, og dere er i gang!

2. Fresh opp vennekretsen din!

Helt ærlig: Hvor gøy er det egentlig å henge med Brundtenberg og co. #snork og diskutere styringsrente, krig og elendighet fra morgen til kveld, når du kan flekse med Jan Thomas? Eller shotte med Harm & Hegseth? Kanskje få noen klestips (fra andre enn Abid) om hvor langt du kan strekke dresskode i offentlig sammenheng?

Muligens dropp skjorten #taensanna under dressjakken i statsråd ... Hashtag #picoftheday eller #nudeincastle. Kort sagt: Finn frem din indre festløve! (Bare ikke glem å legge ut på Instagram) #lovemyprimeministerlife.

3. Sørg for at det alltid blir «dancing» når du inviterer til nach!

Og her nytter det ikke med forsiktig Macarena #politikerjenka gjennom statsministerboligen (uansett hva Erna sier). Det blir det ikke klikk av!

Bytt ut hummer og kanapeer #solastyear med steam-buns, kimchi og Bollinger-sorbet #hotstuff. Fyr opp badstuen, tenn duftlys #freshminister i alle kroker og server shots (gjerne «jägerbomb» hvis det er det du har for hånden) på en seng av crispy, jalapeño-krydret valgflesk #powersnack.

Jeg vet i alle fall om to som garantert hadde fått tilbake litt farge i kinnene #partyonjonas.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.