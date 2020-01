Å oppholde seg for lenge i minefeltet mellom bakstreverske «boomers» og sensitive «snowflakes» kan forårsake ikke bare varige skader i parketten, men også til dels alvorlige på sinnet. Her er faresignalene.

Du har sendt ut en drøss «triggerwarnings» i løpet av jule- og nyttårsferien:

Kjære Lille Lerche #snøfnugg!

Det ser ut som bestemor #boomer stikker innom første dag likevel. Hun hadde jo egentlig tenkt å være på Galápagos til over nyttår, men var redd de ikke skulle få svoren skikkelig sprø der nede. Dessuten skal hun til Miami allerede neste helg, så hun rekker akkurat en svipptur innom gamlelandet.

Ville bare si at hun tar med seg onkel Offshore og at han som du vet (og det er ikke vondt ment, han er bare litt vond å vende) kan komme til å bruke ord som: Svart avskum, korrupt kakerlakk og til og med N-ordet (nyrik). Spesielt hvis han får ferten av Teslaen og har tatt seg en «hikkas».

Husk! Ingen vits å kalle ham tjukken for det <3

Velkommen hjem, mrs. Boomerang <3

Håper Galápagos leverte og at du fikk sett noen skilpadder. Vil bare informere om at Iver Ralph #lillegutt kommer til å ha med sin nye venninne annen dag, og at hun er glutenintolerant, høysensitiv og veganer.

Vi vil selvfølgelig servere pinnekjøtt (med poteter) som vi pleier, men også tofu og couscous. Flott hvis du/dere ikke vitser om dette, eller at dere så Greta Tunberg på flyplassen i Qatar-ish.

Naia Victoria (Ivers venninne) fikk fem på 2 av 3 juletentamener og mindre enn seks likes på 3 av 4 insta-innlegg i romjulen, så hun er litt skjør for tiden. Pst: Gaven fra dem inneholder fermentert grønnkål. Kan brukes (blant annet) til svinekoteletter. <3

Fineste Iver Ralph!

Som du vet, er tante Tufs invitert på nyttårsaften og jeg vil tro hun ankommer i minkpels. I den anledning minner jeg om at tante skaffet denne i en tid da vintrene var kaldere og influensaen hardere. Siden kåpen er såpass gammel, tenker jeg den kan gå under kategorien gjenbruk og ikke pelsbruk (i alle fall i romjulen) #pelsdyrsmilefjes.

Hyggelig at du popper innom i morgen, tante Tufs, men fint hvis du ikke hashtager Lerche, Iver og de andre #snowflakes når du legger ut bildene på Facebook #boomergarden. De vil gjerne være sammen med oss på nyttårsaften (de liker ikke raketter og rølp), men vil helst ikke bli assosiert med dansende reinsdyr, fake news og stappmette onkler med ribbefett i barten. <3

Gleder meg til å se dere alle!

Klem Nora (generasjon X)

