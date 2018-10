Stiller mammaen til Mille i gulldunjakke på Instagram, bør du være på vakt. Hun KAN være influenser med ett mål for øye: Å få alle yummimummies til å gå for samme must-have i gull. Slik gjenkjenner du INFLUENSER-VIRUSET på gangen:

Ytre kjennetegn/oppbygging

Massivt skall av PLASTIMPLANTAT, FILLERS OG EXTENSIONS. Gjerne med tynn foundation-membran og lite grann blush. Ganske MØRK KJERNE med nærmest uuttømmelige lager av JUICY STUFF #clickbites som:

Slik lager du smoothie av eksen eller LA INN RUMPEIMPLANTAT, BLE KVITT ANGSTEN #sponset

Reaksjonsmønster

Muterer seg selv og dokumenterer fortløpende.

Trives på dietter av typen: Granatepler som har falt såpass langt fra stammen at treet IKKE kjenner på sorg #ekstremvegansk. Oppdaterer fondvegg ukentlig #jotun #loveit. Hooker med Frank Løke. Joiner mer enn gjerne fundamentalistisk og omstridt tannblekingsprogram.

Tar 500 bilder av seg selv mens hun legger enstavs-parkett UTEN truse. (350 mens hun legger enstavs-parkett med truse). Eller enda fler uten truse men MED Frank Løke #loekelove. Lager like gjerne YOU TUBE- video med nyttige tips om hvordan man legger TUR-MAKE-UP PERFEKT, som hvordan legge PERFEKT ENSTAVS-PARKETT (med barna).

Gir ut bok. (Med eksklusivt avsnitt om Frank Løke). Blir stevnet av Frank Løke som nekter for alt. Får angst. Legger inn større implantat. Får barn #muterer. Gir ut bok om angst. Siste fase #influenzismortalis: Blir med i SKAL VI DANSE.

Symptomer på at du er smittet (og kanskje burde ta en tur innom Dr. Rank)

Du kjenner at FONDVEGGEN i stuen er langt på overtid. At du er den eneste i verden som ikke har HATT DEG med Frank Løke.

At du burde legge inn IMPLANTAT MOT ANGSTEN. At du CRAVER FOR GRANATEPLER som har falt KJEMPELANGT fra stammen. At du ikke tør å gå ut uten BØY PÅ VIPPENE.

NB: Viruset smitter via gulldunjakker, likes og trofaste følgere #influezisdramatus #takecare

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

