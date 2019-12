TV 2 har tirsdag 17. desember en sak med tittelen: «Er dette norsk ulv?». De har samlet en rekke bilder av ulv og skriver at noen mener at ulvenes utseende er så varierende at det ikke kan være ekte ulver av finsk-russisk opprinnelse. Undertegnede har jobbet med ulv i mange år.

Jeg har viltkamerafilmer og bilder av både voksne ulver og valper som jeg har fulgt gjennom flere år.

Jeg har stilt meg selv ett spørsmål flere ganger: Hva har egentlig de som uttaler seg i saken å sammenligne med? Jo, bilder av ulv i leksikon som for det meste er gamle svart-hvitt-fotografier av drept ulv i vinterpels fra Sovjet-tiden.

Disse har gjentatte ganger blitt brukt som sammenligning til dagens viltkamerabilder av ulv i sommerpels med den konklusjon at ulvene er utsatte hybrider. De tar feil.

Naturlige fargenyanser

Jegere som har jaktet rev noen år, har nok erfart at rundt november er skinnet på reven «godt hærd». Det vil si: Da er reven tykk og fin i pelsen og fargen er topp. Det samme gjelder ulv. Det vil si at på vinteren ser disse såkalte hybridene ut som helt normale ulver. Rundt april-juni blir ulvene igjen forvandlet til «hybrider» som følge av den helt normale røytingen til ulvene som for øvrig har levd rundt oss i 10.000 år.

Som taksidermist (en som arbeider med å stoppe ut dyr) og erfaren storvilt- og rovviltjeger, er jeg innforstått med at ingen pels er lik på noen dyr. Ingen kjøttmeis er lik den andre i fjærdrakten. Dette kan nok de som er innsatt i pelsfarge-gener forklare mer om.

Det finnes rødrev med svart, grå, hvit, rød og brun pels og haletipp og så videre. Er det da slik at disse revene er hybrider? Hva er det som får enkelte til å hevde at ulv ikke kan ha samme fargenyanser og forskjell i pelsen som en rev?

Ikke merkverdig utseende

Saken i TV 2 er vanskelig å forholde seg til. Jeg har vært med og tatt mår med gul haletipp. Er dette også en innført art eller en «hybrid»? Svaret er selvfølgelig nei her også. Undertegnede har fulgt ulvene i Letjennareviret gjennom flere år og kan konkludere med at ingen av ulvene der har et merkverdig utseende eller fargetoner som kan minne om hyeners.

Det er forståelig at utenforstående for eksempel kan tro at ei drektig ulvetispe nesten uten pels kan være noe annet enn ulv på et dårlig viltkamera-bilde.

Billedvisningen er et utvalg av bilder som viser forandringen i pelsen av ulvevalpene i Letjennareviret fra de var noen uker og opp til de var cirka 6–7 måneder gamle.

Som en kan se på disse bildene, er det svært store forskjeller i pelsen i denne perioden.