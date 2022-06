Ha respekt for helligdagene, ta eventuell skittentøyvask på kammerset og få gullungene gjennom Tusenfryd i ekspressfart!

1. Tusenfryd

Start lille pinseaften med #pinsepass på Tusenfryd, så barna kan ta noen runder i Thundercoaster mens du og au pairen pakker. Da senker roen seg allerede i sjøflyet nedover, og du kan nyte turen i behagelig pinse-zen #loveit.

Be gjerne piloten i tillegg legge inn en svipptur over Supersplash og E18 i fireslaget, så barn (og eventuelle bonusbarn) kan se de enorme køene #pinsepeset også ovenfra. Her kan det være greit å snike inn litt elementær lærdom: Sånn kan det gå hvis dere havner på feil russebuss, unger!

2. Bobler

Vel fremme på Hvasser #hvasseste er det bare å parkere sjøflyet, sparke av seg Jesus-sandalene (med bling) og sablere sjampisen #herlig. Boblesesongen ble jo formelt åpnet da korkene spratt til værs forrige helg #himmelsprett. Vi yummimummies liker nemlig å følge kirkekalenderen, og er det sen Kristi himmelfart, tar vi heller en Aperol spritz #påskepinne ved poolen. Ekstra deilig da når boblene endelig fyller glasset!

Her gjør det heller ikke noe om piloten viser pilotfruen lite grann pinsepasjon, mens au pairen pynter pergolaen. Så er det bare for pinseaften å komme.

3. Posh pinsepynt

Duftlys spicy spirit, custommade marmorduer og en liten håndfull poetiske (og eksklusive) utelamper i posh design #pinseegg.

Da gjenstår det bare å ha respekt for helligdagene og ta eventuell skittentøyvask på kammerset #masterbedroom. I hvert fall ikke henge den ut til allmenn forlystelse/spott og spe (stryk det som ikke passer).

Nå skal vi bare nyte panoramautsikten, uten forstyrrelser. Og det gjelder ikke bare dere, Depp og Heard #courtpirates, men i høyeste grad også deg, mammaen til Mille #pentecostprincess. Ingen grunn til å flagge hvis du (for eksempel) skulle slumpe til å få besøk av den Hellige ånd #vonsilkeskjerf tidlig pinsemorgen. Posh pinse, everyone <3

