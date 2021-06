Medietilsynet har noe å lære av Sverige

Finn H. Andreassen Tidligere journalist i NRK og TV2

13 minutter siden

På Marienlyst er nå all nyhetsjournalistikk samlet i en sentral redaksjon. Det er noen få enkeltpersoner som avgjør hvilke saker som skal fokuseres på i NRK, og hvordan de skal produseres og vinkles, skriver innleggsforfatteren. Foto: Erik Johansen / NTB

Svenske politikere har konstruert statskanalen på en spesiell måte. Den sikrer at en sak får belysning fra forskjellige vinkler.

Medietilsynet og Konkurransetilsynet hadde nylig et innlegg i Aftenposten der de uttrykte bekymring rundt eierkonsentrasjonen i norske aviser. Det kunne resultere i mindre mediemangfold.

Det hadde kanskje vært mer grunn til å analysere NRKs bidrag til mediemangfold, ettersom de hvert år mottar 6,4 milliarder fra statsbudsjettet for å ivareta «den offentlige samtalen», som Grunnloven har forankret.

På nyheter og debatt er det bare TV 2 som utgjør et korrektiv innen kringkasting. Solide avisredaksjoner med dyktige medarbeidere i nettaviser justerer for mangfold og sideblikk.

Medietilsynet burde se til vårt naboland i øst. Svenske politikere har konstruert statens kringkaster, SVT, på en spesiell måte, nettopp for å være sikret at en sak får belysning fra flere forskjellige vinkler.

Det finnes nemlig tre selvstendige nyhetsredaksjoner i den svenske statskringkastingen. Alle er selvstendige, med egen redaktør og egen journalistisk stab. Det er radioens Ekot-redaksjon, SVT1 med Rapport og SVT2 nyhetsredaksjon med Aktuellt.

Dette er fordi man fryktet at en sterk statsinstitusjon skulle bli for snever og ensidig i sin rapportering og vinkling av aktuelle saker. I stedet ville man ha en løpende konkurranse og uavhengig vurdering i hver av disse redaksjonene. Det skulle til en viss grad sikre et mangfoldig nyhetsbilde og at rapporteringen ble gjort med forskjellig innfallsvinkel.

I Norge har NRK gått motsatt vei.

Tidligere hadde TV sin egen nyhetsredaksjon med Dagsrevyen som flaggskip, mens radioen hadde sin egen Dagsnytt-redaksjon. En periode hadde den også en aktualitetsredaksjon i Trondheim for radiokanalen P2. Det var konkurranse om hvem som hadde de beste sakene.

På Marienlyst er nå all nyhetsjournalistikk samlet i en sentral redaksjon. Her tas alle beslutninger om det som skal legges ut på radio, TV og nett. Med andre ord: Det er noen få enkeltpersoner som avgjør hvilke saker som skal fokuseres på, og hvordan de skal produseres og vinkles.

Kanskje Medietilsynet burde ta en studietur til Sverige nå når grensene åpnes?