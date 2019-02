– Det er mange tegn på at yummimummienes NATURLIGE SKJØNNHET er i fare, sier streike-coach og pilatesentusiast Nora. – Selv om den LOKALE OPPVARMINGEN her på Vinderen langt fra topper skalaen, kan den, hvis vi ikke tar tak, fort stige til SAMME NIVÅ som steder vi ikke ønsker å sammenligne oss med, som Nesodden.

Selv merker hun lite, men ser daglig faretegnene hos andre: TØRT HÅR, ETTERVEKST, LOVEHANDLES, TV2RUMPE, HENGEBRYST, GREVINNEHENG, SVETTERINGER OG HAREMSBUKSER.

– Det toppet seg på HJERTE-YOGA torsdag da det viste seg at BARE EN yummimummie hadde fått Valentines-kort. En yummimummi! (Til sammenligning stilte HELE FIRE i haremsbukser ...)

Ingen tvil om at endringene kommer raskere enn forventet. For ikke lenge siden begynte mammaen til Mille Å SVETTE allerede i garderoben. Og da Hermines bonusmor skulle trene styrke, var det INGEN som la merke til henne. Ikke engang PT-en! Ifølge Nora er det flere grunner: For det første, mangelen på KILDESORTERING av SoMe-spam #yummistress.

– Bilder av HÅNDKLESTIGER OG MIZZONI-STASH bør legges ut på privat moodboard og IKKE Insta. Screen-shots av DUCK-LIPS bare sendes til spesielt interesserte #lippics. Og, viktigst av alt, info om HVILKE ALPHAHANNER #skjeggkre som til enhver tid kaster SITT GAMLE LIV PÅ BÅTEN grunnet vel unge spinning-trainees, skal KUN postes på Twitter. (Hvor få, om ingen, yummimummies ferdes).

– Men dette alene er ikke nok, sier Nora, – når byste og bak siger, mister hannene interessen. Dette igjen skaper ringvirkninger som RYNKER og lyst til å teste TAROT OG AKVARELLMALING. Og så er man i gang. (Før man vet ordet av det går man i haremsbukser!) Tilgangen på nye menn blir borte, og levevilkårene til yummimummiene DRAMATISK FORVERRET.

Kun en ting hjelper: Få eksmannen til å forholde seg til den STILLTIENDE AVTALEN han inngikk i Paris for ett ekteskap og et par, tre kilo siden #romantiskweekend. Den såkalte Paris-avtalen (som gikk omtrent som følger): KUTT TÅKEPRATET, VIS LEDERSKAP OG TA ANSVAR FOR EGET REIR. Klarer du en kone, klarer du to #faceliftforyourexwifenow

