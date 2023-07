Victoria Amelina ble bare 37 år. Hennes død er en grusom ironi.

Victoria Amelina (1. januar 1986 – 1. juli 2023) dokumenterte krigsforbrytelser, men ble selv offer for en, skriver forfatter Yngvild Sørbye.

Hun var lysets og sannhetens kriger. Victoria Amelinas død har rammet hele det ukrainske forfattermiljøet og kulturlivet.

04.07.2023 13:31

Alle ofre i en krig er umistelige. Men med Victoria Amelinas død er det nesten som om Ukraina har fått et kulturelt banesår.

Lørdag 1. juli døde den prisbelønte forfatteren og aktivisten av hodeskadene hun pådro seg i Kramatorsk tirsdag for en uke siden. Hun ble det 13. dødsofferet i det brutale russiske missilangrepet mot sivile på en restaurant midt i bykjernen.

Hun ble bare 37 år, og det er som om en vegg ramler ut med henne.

Amelina, som var delvis oppvokst i Canada, var en lysende kulturambassadør både nasjonalt og på den internasjonale scenen. Hun skrev og snakket om ukrainsk identitet, som ofte måtte gjenoppdages under lagene av russifisering. Hun forklarte hva den ukrainske motstandskampen handler om.

Hun var en stemme som ikke kan unnværes. Minst av alt av ektemannen Sasja og sønnen Andrij, som fylte tolv år for knappe to uker siden.

Dokumenterte krigsforbrytelser

Det er sagt at Amelina kjente hver tomme av Ukraina.

Hun kom fra Lviv, men særlig etter 2014 ble hun trukket mot Øst-Ukraina, mot befolkningen i Donetsk og Luhansk. Her drev hun frivillig arbeid og kjempet for politiske fanger, parallelt med forfatterskapet. Hennes debutroman utkom i 2014, hennes andre roman i 2017, sammen med flere barnebøker.

Etter fullskalainvasjonen i februar 2022 kastet hun seg inn i den eksistensielle krigen med en voldsom styrke. Hun organiserte humanitær hjelp på kryss og tvers av landet, hun ble poet, essayist, sakprosaforfatter og etterforsker.

Hun var stadig på reise for å dokumentere krigsforbrytelser i samarbeid med organisasjoner som Truth Hounds. Hun skrev på en bok om dette arbeidet, «War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War».

På de mange etterforskningsreisene bar hun gjerne både skuddsikker vest og hjelm. Men man tar gjerne av seg hjelmen når man går på kafé, selv i Kramatorsk, som ligger farlig nær frontlinjen.

Var nylig i Norge

Et av hennes viktigste kulturelle bidrag det siste året var innsatsen hun gjorde for sin avdøde kollega Volodymyr Vakulenko (1972–2022).

Han ble bortført, torturert og skutt utenfor Izium. Den nedgravde dagboken hans ble funnet og nylig utgitt med Amelinas hjelp.

Det er bare litt over en måned siden Amelina var i Norge. Hun besøkte Norsk litteraturfestival på Lillehammer for å motta en posthum pris på vegne av Vakulenko.

Det er synd å si at den lokale oppmerksomheten var overveldende, men nå er det på høy tid å bli kjent med livsverket hennes.

Brysomme stemmer stilnes

Hennes død er en grusom ironi på så mange måter.

Hun dokumenterte krigsforbrytelser, men ble selv offer for en.

Hun fikk en drept forfatters ord ut i verden, deretter ble hun selv drept.

Hun var ikke redd på det personlige plan, men hun gikk i konstant redsel for at historien skulle gjenta seg, at en ny generasjon kunstnere skulle bli utsatt for det samme som sine forgjengere i «den henrettede renessansen».

Det er den historiske betegnelsen på massedrapene på ukrainske intellektuelle under Josef Stalin. En lignende undertrykkelse ble iverksatt på 1960-tallet, ikke med like mange regulære drap, men andre metoder for å stilne brysomme stemmer.

Den historiske fasiten kjenner vi ennå ikke, men vi ser hvor det bærer. Omtrent 30 forfattere og forleggere er drept siden februar 2022 – og da er vi ennå ikke kommet til andre kunstnergrupper.

Noen stemmer er så kraftfulle at de definerer en nasjon. Det blir en tung bør for Amelinas kolleger å løfte arven videre.

Drevet av sinne og stolthet

Før hun selv ble drept, hadde Amelina bygget opp en litteraturfestival i Donetsk oblast oblastProvins, i den lille byen med det merkelige navnet Nju-Jork – som New York.

Hun brakte den litterære verden til Donetsk. Hun organiserte opplesninger, aktiviteter og skrivekonkurranser for barn i et vakkert lite kulturhus.

Det ble smadret i et rakettangrep den siste helgen i mai.

Først bygningene, så bøkene, så menneskene.

Amelina følte ofte, og med rette, at verden var mer opptatt av å «forstå» den russiske kulturen enn å gjøre seg kjent med den ukrainske. Hennes pregnante pregnante Innholdsriketekst om temaet, skrevet tidlig i 2022, fikk tittelen «Cancel culture vs. execute culture».

Hva var de definerende drivkreftene hennes? Det var, som hun selv formulerte det, ikke først og fremst sorg, for sorgen kan være lammende. Men sinne og stolthet.