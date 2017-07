Det vrimler av mer eller mindre seriøse dietter der ute. Alle med ett mål for øye: Hvordan få SOMMERKROPPEN.

Nora har kastet buljongterningen for et eksklusivt utvalg som for tiden herjer i de øvre lag #SK2017.

4:4:2-dietten #fotballfrueish:

4 DAGER med Gojibær, gulrøtter, tofu og grønnkål. Skjær alt ut i artig form #fotball #hodeskalle #apefjes.

Lene Hval

Pass på at uttrykket matcher interiør, benkeplate og hudteint samt at det gjør seg på bilder.

Bruk deretter 4 TIMER på å retusjere bort rest-tofu, muffinmage, leggskinn, camel-toe, kålormer, sidepupp og grevinneheng. Legg på Natural beauty facetune-filter og send link til SIDE2.

Minus: Kan koste noen kalorier før du finner deg selv på forsiden.

Pluss: Inneholder ikke spor av hverken kroppshår, selvrefleksjon eller gluten.

Antall kalorier: ca. 220.

Buljongterningkast: 3

Blodfandietten #superstarkind:

Ønsker du å se ut som Kate Moss, eller er du mer Paradise-Eileen-typen? Kanskje drømmer du om kroppen til Tone Damli?

Lene Hval

Dietten er uansett den samme: OKSYGEN, BETAKAROTEN OG LIKES.

Enkelte sper på med litt pulver og svelger muligens en og annen kamel #økologisk hvis det passer seg sånn. Andre sverger til naturens eget spiskammer og eksklusive råvarer som for eksempel morkake #kimkardashianstyle.

Pluss: Mange blir såpass svimle at de rett og slett ikke orker spise.

Minus: Enkelte ingredienser KAN være vanskelig å få tak i utenom sesongen. (Tips: prøv Steinerskolens foodtruck på Youngstorget.)

Antall kalorier: 160 uten kamel, 160 000 med.

Buljongterningkast: 5

Lavmåldietten #theuglynannyway:

Skaff deg en småchubby og litt ufresh au pair.

Sørg for stadig påfyll av sukker og tomme karbohydrater gjennom hele forsommeren.

Bring her to the beach.

Lene Hval

Minus: En del au pairer har en lei og medfødt craving for kalorifattig WOK.

Pluss: A fat au pair makes YOU LOOK FITTER.

Advarsel: Kan inneholde snev av misunnelse.

Buljongterningkast: 6

I juli publiserer vi repriser av utvalgte Dollhouse-striper. Denne er den første i rekken.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

