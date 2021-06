Ola Bernhus er død

Einar Hanseid Tidligere sjefredaktør i Aftenposten

5. juni 2021 17:42 Sist oppdatert 50 minutter siden

Ola Bernhus var både nyhetsredaktør og sportskommentator i Aftenposten. Her fra august i 2003 da avisen ble gjort om til et mindre tabloidformat. Foto: Trygve Indrelid

MINNEORD: Tidligere nyhetsredaktør i Aftenposten, Ola Bernhus, er død. Han ble 73 år.

Etter mange år i kampen mot kreft måtte han til slutt gi tapt. Men selv om sykdommen dominerte hans liv den senere tid, hindret den ham ikke i et fortsatt aktivt liv som sportskommentator her i avisen, også etter at han gikk av med pensjon.

Ola Bernhus kom til Aftenposten som nyhetsredaktør, og senere også som stedfortredende sjefredaktør, i 1995.

Han var en svært populær redaktør. Han hadde med sin milde form en helt særegen evne til å få folk å yte sitt beste, til å samarbeide friksjonsfritt, og styre mot et optimalt resultat. I tillegg var han et menneske som med sin lune form og milde klokskap gjorde hver dag til en god dag.

Ola Bernhus var sportskommentator i Aftenposten frem til nyttår. Her fra fotball-VM i Brasil i 2014. Foto: Aftenposten

Var sportsredaktør i TV 2

Ola Bernhus var født i Setskog i 1948, tok Halden lærerskole i 1970, men havnet raskt i journalistikken. Og som så mange journalister, startet han sin karriere i lokalavisen, Akershus Arbeiderblad. Senere ble det Dagbladet og NRK Dagsnytt, før han kom tilbake til Dagbladet, der han etter hvert ble sportsredaktør.

I 1990 ble han nyhetsredaktør i Akershus og Romerikes Blad, men ble hentet inn som sportsredaktør i det nyetablerte TV 2 som da var på beddingen. Han reiste verden rundt og gjorde avtaler for TV 2 for sendinger fra store sportsbegivenheter for de kommende årene.

I 1995 kom han over til Aftenposten som nyhetsredaktør. Senere var han også stedfortredende sjefredaktør. Det var et lykkelig valg.

Med sin gode evne til utvikling og oversikt, ble han mye brukt av Schibsted til å realisere ønsket om større og mer forpliktende redaksjonelt samarbeid mellom Aftenposten og de øvrige store regionavisene, eid av Schibsted. Et samarbeid i dag som både redaksjonelt, teknisk og organisasjonsmessig er langt videreutviklet, men som Ola Bernhus var en innledende drivende kraft i.

Ola Bernhus er død. Foto: Vegard Grøtt

Ola hadde roen

Det å styre en stor redaksjonell virksomhet krever ikke bare evne til innsikt og oversikt i både de lange og de korte linjer. Det å beholde ro og ryddighet når det koker som mest på desken – ha evne til å avveie både viktige prinsipielle problemstillinger, men også behovet for øyeblikkelige avgjørelser, er det ikke alle mediemennesker forunt å ha.

Ola hadde det.

Og så var han så glad i livet også utenom avisen. Han elsket livet med Lillian, med barn og barnebarn. Og med bikkja – som den siste tiden tvang ham ut på luftetur, selv om kroppen strittet imot. Men kanskje bidro til et ørlite lenger liv. Hytta over svenskegrensen, Lillestrøm Fotballklubb. Reiser. Alt.

Alt er slutt.

Men Olas minne vil leve i oss alle.