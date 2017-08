Kjære elever!

For å få en skikkelig KICK-OFF på skoleåret, og som et ledd i den multikulturelle og spesialdesignede skolevesken, har vi i Fjordgløtt FAU bestemt oss for å ta dere med til et sted dere GARANTERT aldri har vært før: Lørdag førstkommende arrangerer vi Grorudsafari for alle tiendeklassingene #tjuhu

Program:

Oppmøte på Vinderen stasjon klokken 10.05 #norwegiantime. (Ta gjerne med sitteunderlag da det er en del smuss på banesetene.)

Gå sammen to og to og sammenfatt FORSKJELLER mellom passasjerene som kommer på på Frøen, kontra ETTER Jernbanetorget. Se spesielt på klesstil, ansiktstrekk og veskemerke.

Diskuter hva TRAILERCAPS, HIJAB ELLER FAKE UGGS #støggs gjør med helhetsinntrykket. (Og om det burde innføres forbud på banen.)

Dokumenter med tekst og salfies #safariselfies.

Vel fremme går vi I SAMLET FLOKK innom Grorudsenteret #localmeetingpoint. Her besøker vi STEDSTYPISKE BUTIKKER som Cubus, Nille og Kiwi #favelastores.

Legg merke til vareutvalget: Hvor mange TYPER AIOLI fører de? Har de et BREDT ØKOLOGISK utvalg?

Reflekter gjerne rundt mangelen på ferskvaredisk og kvaliteten på duftlysene #firstprice.

Hva tenker du om at de har KLÆR I STORE KASSER og ikke FARGESORTERT PÅ STATIV? Prøv gjerne et plagg for å kjenne følelsen av kjedeklær mot kroppen. (NB! Husk undertøy. Plagget må IKKE få direkte kontakt med huden).

Videre besøker vi en AUTENTISK BLOKKLEILIGHET #toroms som ikke har pusset opp badet siden 70-tallet.

Ta gjerne en tur ut på verandaen som er delt inn i soner hva gjelder FLASKELAGRING, TØRKING AV TØY OG RØKING #eksotisk

Hva ville du kalt stilen?

FAVELA VINTAGE eller URBAN SADNESS? Drøft.

For dem som ønsker å HANDLE STOFF #autenticsouvenirs, er det mulig (under trygge rammer og i følge med lokalkjent au pair) å ta en avstikker innom Grønland på hjemveien.

Her er det mye spennende for en billig penge! Ikke glem å få KJENNE PÅ KVALITETEN før du kjøper.

Husk: Det er ikke GULLBROKADE ALT SOM GLITRER. (Det kan være polyester.)

Vi avslutter med KEBAB OG RØD-COLA #lokaledelikatesser hos Hassan før vi vender nesen vestover. Ta gjerne Idoform #melkesyrebakterier noen dager før for å forberede maven #seeyou

FAU v/Nora

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

