Den første gangen jeg ble klar over hvor bredt D.D.E. hadde truffet folket, var under ski-VM i nordiske grener i Trondheim vinteren 1997. Mens toppidrettsutøverne frøs på start og tørket slim av kjeften etter målgang, virret en gjeng nordtrøndere med gitar og trekkspill rundt dem og sang låter om fest, spetakkel og bakrusen dagen derpå.

«Rai, rai, her bli´ det liv» og «det går likar no», liksom, og det var noe feilplassert over det hele. Samtidig var det opplagt at D.D.E. var så til de grader på hjemmebane. Ikke bare fordi opptrinnet foregikk i Trøndelag, nei, men fordi låtene deres så til de grader traff folk rett i hjertet.

Johannessen, Sara / SCANPIX

Nå er mannen bak alle disse melodiene, og også en god del av tekstene, borte etter noen års kamp mot kreften. Frode Viken ble bare 63 år.

På sitt største i konsert

Sjefstrioen Frode Viken (gitarist og melodiskribent), Idar Lind (tekstforfatter) og Bjarne Brøndbo (vokalist og frontfigur) hadde selvfølgelig gjort D.D.E. store lenge før de tråkket rundt der i kulden under VM på ski. Naturlig nok, kan man vel si, kom gjennombruddet med et livealbum spilt inn på det legendariske utestedet Bajazzo i Trondheim i 1995.

Et sted der det var lov å dra av seg skjorta på scenen, for å si det slik.

Oppfølgeren Det går likar no året etter solgte 270.000 eksemplarer, er blant tidenes mest suksessrike norske album og ga dem den fortjente hederen Årets Spellemann 1996. Mye handlet selvfølgelig om livespilling, for det var i konserter i alt fra knøttsmå danselokaler til Oslo Spektrum at D.D.E. virkelig sto frem som folkets favoritter.

Et band som for sine 13 studioalbum kun har fått den ene spellemannprisen, sannsynligvis fordi de aldri har passet helt inn i hverken vise-, pop-, rock- eller dansebandkategorien, men opererer i et eget landskap flytende mellom dem alle.

Opprann, Ken

Løftet den folkelige musikken

Samtidig er det der nøkkelen til å forstå hvor sterk låtskriver Frode Viken var, og hvor viktig hans band har vært i norsk musikk. For Viken hadde en evne til å skrive melodier som på enten fengende eller melankolsk vis traff en nerve man kanskje ikke trodde var der hos en selv.

Et trøndersk orkester med sitt utspring i dansebandet After Dark, men som ville så mye mer enn å by opp til fest og moro, og som løftet den folkelige musikken til noe større.

Der noen sølte karsk og ropte «rai-rai» av full hals, hørte andre håpet i «Det umulige e mulig». Der de fleste skrek «å-å-åååå, det går likar no», kjørte andre «E6» hjem i kjærlighet til et nytt liv. Man husker kanskje ordene først nå, enten de er skrevet av tekstforfatter Idar Lind eller Viken selv, men det er melodiene i bunn som gjør at låtene for alvor setter seg.

Og så er det «Vinsjan på kaia», da.

Kåret til den beste låten om Norge

«Beatles spællt aldri så vakkert som vinsjan på kaia», synger Bjarne Brøndbo til både Namsos og dama han reiser fra for å bli dekksgutt i refrenget på «Vinsjan på kaia».

Låten ble aldri gitt ut på single, merkelig nok, og få fikk med seg da den kom i 1993. Siden har den bare vokst og vokst, og i 2014 ble den kåret til den beste låten om Norge i moderne tid i en kåring hos Dagsavisen.

Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

En låt om et forhold, en by og en norsk arbeiderkultur som ikke lenger fungerer, og man må søke ut for å finne fremtiden. Sterke ord om en nasjon i endring, men igjen er det Frode Vikens melodi som virkelig rører. «Vinsjan på kaia» er en dypt melankolsk ballade, sakte drevet frem av et orgel som sender oss rett inn en følelse av håpløshet og begravelse.

En verdig ny nasjonalsang, så klart. Akkurat i dag er det ikke mulig å høre denne uten å kjenne tårene presse på.