Jan Petersen om Ski: En touch av Østfold

Heiko Junge/ NTB scanpix

Hvor er Jan Petersen?

Fortsatt hender det at noen spør. Petersen har stukket seg slående lite ut i den offentlige debatt siden han overlot partilederroret til Erna Solberg i 2004 – for senere å tre ut av Stortinget i 2009.

Tausheten er helt bevisst, naturligvis. Petersen har ikke ønsket å være en syvende far i huset, ikke en fyr av den typen som journalister ringer til for å fiske etter problemer innad i Høyre. I fem år var han ambassadør i Wien, godt skjermet for enhver type mediekjør.

Desto mer interessant er innlegget som Petersen har sendt til Oppegård Avis om kommunereformen, partifellen Jan Tore Sanners lange og bare middels vellykkede kamp for å gi landet større og mer robuste kommuner. Det klare flertall av landets småkommuner blir som før. Men Oppegård og Ski, to ganske folkerike samfunn på Oslofjordens østside, slår seg sammen fra 1. januar 2020.

Inge Grødum

Samfunnet henger ikke med

«Jeg er ikke i tvil om at forberedelsene på toppen går etter planen, både administrativt og folkevalgt. Men samfunnet for øvrig – herunder partiene – henger etter», skriver Petersen om den nye kommunen Nordre Follo. Storkommunen Follo ble stanset av folkeavstemninger i Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk.

Lokalpolitikk og utenrikspolitikk har bestandig hatt sine likheter. Den som ikke skjønner fnugget av en bygdekrangel mellom Byremo og Konsmo, vil heller ikke så lett få med seg alle nyansene i konfliktene i Midtøsten. Identitet, tilhørighet og grenser er ting som mennesker strever med overalt, utenriksministre og diplomater vet like mye om det som ordførere i by og bygd, og Petersen kjenner dette fra alle sider. Han var Oppegårds ordfører fra 1976 til 1981, de interessante årene da Odvar Nordli var regjeringssjef i Norge og Jimmy Carter president i USA.

Svend Ole Kvilesjø

Up and coming på Kolbotn

«Nå haster det!» skriver Petersen. Han vil ikke egge til omkamp, det hadde tatt seg pussig ut om en frivillig fusjon, men han er oppriktig bekymret over det ukjente:

«Vi tror kanskje at Ski og Oppegård er ganske like, men det er vi ikke. Oppegård er klart en kompakt forstadskommune som i 50 år har hatt samme styre. Vi er typisk «up and coming». Ski har en del av det samme, men er fortsatt en arealmessig ganske stor kommune med klare innslag av landbruk – en touch av Østfold, spør du meg. Dette kan jo bli en interessant miks, men vi vet lite om hverandre.»

Høyre falt i Oppegård fra 48,4 prosent i 2011 til 41,1 i 2015, men Oppegård må fortsatt regnes som en utpreget Høyre-kommune. Ski-velgere, derimot, har sluppet til Ap-ordførere ved opptil flere valg, inklusive det siste, uten at Petersen gjør et plumpt og partitaktisk poeng ut av dét. Han griper heller ikke – og det skal han ha ubetinget ros for – til de evinnelige new public management-ordene «brukere», «tjenesteleverandører» og «synergier» en eneste gang.

Langt fra Tårnåsen til Kråkstad

I stedet uroer den tidligere utenriksministeren seg over den nye kommunens størrelse. Han vil ikke at helheten skal forvitre i grendefeider:

«Selv om du kommer fra Tårnåsen, må du tenke på hva som er godt for Kråkstad. Og her er min bekymring: Vet vi nok om hverandre til å utvikle felles visjoner?»

I noen år etter årtusenskiftet var polarhelten Roald Amundsens og Petersens Oppegård noe mye mer enn en forstadskommune til Oslo. En rundkjøring ved kommunesenteret Kolbotn var Norges politiske midtpunkt – nøyaktig midtveis som den lå mellom Petersens enebolig og KrFs Kjell Magne Bondeviks terrasseblokk. Aftenposten møtte Petersen der noen måneder før de to vant valget og overtok som statsminister og utenriksminister i 2001.

– Ser du noe til Bondevik som bor rett borti hogget her?

– Jeg ser ham innimellom. Kona hadde følge med ham på toget i dag. Vi så for øvrig «101 dalmatinere» med den lokale teatergruppen sammen, sa Petersen.

Akkurat så nært og koselig skal lokalsamfunnet være. Petersen har det under huden. Og politikken må være med overalt, ellers høynes faren for at «administrasjonen» – kommunebyråkratene – tar innersvingen på lokaldemokratiet:

«Jeg ser at det fremtidige kommunestyret bare får 47 representanter. Det er galt og altfor mange småsamfunn vil da være uten representanter og altfor mange innbyggere vil ikke kjenne en representant.»

Og når det gjelder utenrikspolitikken? Petersen tok i november på seg å lede et utvalg som skal granske Norges deltagelse i Libya-krigen i 2011. Også dét er en kompleks og krevende sak.