Språket vårt: Instrumental mann

Da forlot han Norge for en høyere stilling i World Economic Forum i Sveits. Styrelederen, professor Klaus Schwab, sparte ikke på lovordene, slik de ble gjengitt i TV 2: «Eide tar med seg sitt lederskap, energi og store erfaring i internasjonal og sikkerhetssaker (…) Han vil være instrumental i å drive forumets arbeid som den fremste plattformen for offentlig privat samarbeid.»

Dette er ikke Eides feil, snarere TV 2s. Først:»Lederskap, energi og store erfaring» er substantiver av ulikt grammatisk kjønn, og dermed blir det dårlig norsk når eiendomspronomenet «sitt» skal stå til alle tre. Det er tungvint med «sitt lederskap, sin energi og sin store erfaring», men slik bør det likevel lyde. Mest klanderverdig er opplysningen om at han vil være «instrumental» i noe. Det er mye bedre å si at han er en av dem, kanskje den fremste, som skal drive forumets arbeid. Men vil han drive det som en plattform? Og burde det ikke stå «samarbeid» mellom offentlige og private institusjoner? Det er i alle fall formålet med Forumets årlige januar-konferanse i Davos.

Noe ferskere, men til gjengjeld enda mer forvirrende, er et forsøk fra Finansavisens side 6. desember i fjor. En sauebonde ble i retten dømt for å ha gitt Fylkesmannen i Vest-Agder uriktig informasjon. Bonden oppga at han hadde mistet 209 sauer og 37 geiter, noe som ifølge retten «helt eller for en vesentlig del ikke medførte riktighet». Mannen hadde fått utbetalt kr. 667.772 i erstatning uten å ha krav på det.

Avisen oppsummerte slik: «Det er ikke daglig kost at bønder hverken blir dømt eller anmeldt for bedrageri av rovdyrerstatning.» Konstellasjonen ‘ikke-hverken’ har vi skrevet om noen ganger, og det er nok staten, ikke rovdyrerstatningen, bedrageriet er rettet mot. per.egil.hegge@aftenposten.no