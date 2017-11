Juhu, alle fraskilte mummies. Snart farsdag! Tradisjonen tro i en oddetallsuke, din barnehelg.

Men ingen grunn til å droppe feiringen selv om dere ikke lenger bor under samme funkistak.

Slik gjør du det:

1. Opplevelsesgaver er helt klart det nye slipset.

La barna lage et personlig gavekort med en DRØMMEDAG far sent vil glemme.

Eksempel (og her er det viktig med gøyale illustrasjoner): «Kjære far! Du BURDE glede deg. I dag skal vi først på Leos lekeland #juhu.»

Lene Hval

«Deretter skal du stå kioskvakt på Hemingbanen (sammen med mammaen til Mille, ikke nevn leppene hennes). Før det blir skattejakt i gjenglemtkassen nede i garderoben. (Vaffel hvis du finner Lerches Parajumper eller Bobs Contigo drikkeflaske!)»

«Deretter følger en to timers forfriskende RAKE-ØKT i barnehagen og henting av GJENGLEMTE VINTERDEKK i garasjen. Drømmedagen avsluttes med en pose salte dødninghoder og KATTEPRINSEN på kino.»

2. En morsom FARSDAGS-QUIZ på sengekanten slår heller aldri feil.

Få gjerne med deg barna på å drodle: Hvordan LUKTER EGENTLIG fars sokker?

Som:

A) våt camembert

B) gamle trøfler, eller

C) sur golfbag

Hvis barna står fast, hjelp dem gjerne litt på vei med funny spørsmål og svaralternativer som:

Hvor var egentlig far HØSTEN FOR TRE ÅR SIDEN da han sa han var på «SPINNING»?

A) Satt på kontoret og glante i veggen

B) Faktisk på spinning, men hadde på så lite motstand at det ikke gjorde særlig utslag (i hvert fall ikke på lårmuskulaturen), eller

C) I armkroken til Ginger #bonusmor

Lene Hval

3. Når dette er gjort ...

... gjenstår det bare å få Joy #aupair til å mikse sammen en sursøt farsdags-smoothie av GOJIBÆR, CHIAFRØ, PONZUSAUS, TABASCO og en dash MALURT #fathersfavorite, før dere i samlet flokk – med quiz og kort – tusler ut i novembermørket.

Og her er det viktig å komme i GOD TID før både far, bonusmor og/eller noen av de små bonusbabyene våkner.

GJERNE OMKRING 5.30. HELST FØR.

Sørg for at barna har med nøkkelkort og alarm-kode. Tenn duftlys #crumpyballs og sørg for å dokumentere det hele.

Avslutt med å legge ut på Face.

Gjerne med bilde tatt litt ovenfra og ned, så du får med både den BEGYNNENDE MÅNEN, BILRINGENE OG PYSJSIGET.

Lene Hval

Hashtag: #happyfathersday #lovit

Lykke til!

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

