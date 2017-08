Tegnehannes guide til å verne om gode norske verdier

Sp-nestleder Ola Borten Moe og kulturminister Linda Hofstad Helleland (Høyre) proklamerte nylig at norske verdier er under angrep og at nordmenn er for dårlige til å forsvare dem i møte med det som er fremmed.

De nevnte da en rekke ting som representerer norske verdier, men kom ikke med noen konkrete forslag til hvordan vi verner om dem.

Heldigvis for deg har jeg laget en guide til deg her:

1. Kaffe, vafler og jordbær

Dette er de første gode norske verdiene som blir nevnt av de to ovennevnte.

Hvis du opplever at kaffen, vaflene og jordbærne dine blir angrepet, så er det viktig at du står opp for dine verdier!

Hanne Sigbjørnsen

2. Dusje etter gymmen

Vi bør alle være stolte av den gode norske verdien det er å dusje etter gymtimen. Det er dette vi må nevne for folk når vi er i utlandet, i stedet for å snakke om øl som koster 80 kroner.

Hanne Sigbjørnsen

3. Den kristne kulturarven

Kristendommen er under angrep. Forsvar den med den tradisjonelle norske kampsporten «hallingdans».

Hanne Sigbjørnsen

4. Barne-TV på NRK

Barne-TV-titting er også under angrep!

Vi bør legge inn et portforbud til klokken 18 hver dag, slik at alle barn får sett barne-TV, og da helst den med de beste norske verdiene fra 80-tallet.

Hanne Sigbjørnsen

5. Førstegangstjenesten

Kulturministeren sier at førstegangstjenesten var reell for alle norske ungdommer før. Strengt tatt bare dem med penis, men hvorfor ikke inkludere absolutt alle nå?

Da kan vi bygge en stor hær som kan marsjere i gatene og passe på at alle verner om de gode norske verdiene.

Hanne Sigbjørnsen

Bare slik kan vi sikre en god norsk verdiforankring i Norge.

