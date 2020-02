Ring 3-rumpe #solastyear

Utgangspunkt for de fleste yummimummies i vårt distrikt.

Kombinasjonen av en aktiv livsstil med mye henting og bringing, sene FAU-møter, tidlige yogaøkter, korte forhold, lange løpeturer, lett benbygning og tunge Dior-belter – gjør at rumpen nærmest forsvinner.

Det koster å stå kontinuerlig på pinne og sitte mye på ank! Selv med jevnlig påfyll av både Petit chablis, halvtomme karbohydrater og (i perioder) store mengder Ben & Jerry. Av en eller annen grunn har alt en lei tendens til å legge seg alle andre steder enn der bak. Men fortvil ikke: It´s a butt-buffet out there!

First price-butt #bloggbum

Så du trodde mammaen til Mille var i Tyrkia for sol og kulturelt påfyll? Så feil kan man ta. Ingen tvil om at hun har sørget for påfyll, bare ikke av det kulturelle slaget.

Det som imidlertid er litt dumt, er at det ofte er så varmt der nede at rumpedoktorene ikke orker å reise seg mellom slagene (i så fall kun for å sneipe røyken). De bare tar det de har for hånden, (hadde du orket å stikke ned på lageret å hente en rumpe hvis du hadde et helt OK puppe-par innen rekkevidde?) og fyller på.

Litt ergerlig for mammaen til Mille at Dr. Asshid i operasjonens hete også kom til å slenge inn en pakke Camel uten filter. Heldigvis (for Dr. Asshid) var den bare halvfull (ikke halvtom). Røykpakken altså #smokinhot

Vinderen vinn-vinn #designerstuss

Enten du er født i feil kropp (det er liksom ikke helt deg med flat rumpe, kjedelige lår og grevinneheng), eller du rett og slett har «løpt fra» rumpen din, har du nå mulighet til å ta kortreist grep. Dr. Rank tilbyr (i delikate omgivelser) å flytte chablishandles, hamsterkinn, bollemus og annet «ring-tre-rask» dit du virkelig trenger det #brazilianbuttlift. Noe som ikke bare er miljøvennlig (du resirkulerer tross alt eget vev) men også bærekraftig.

Vi snakker ekte «Robin Hood kirurgi! Nemlig å ta fra de rike feltene og gi til de fattige. Dessuten klarer du nesten ikke å sitte på 4–6 uker. Med andre ord, gode muligheter til fortsatt å stå på pinne/sitte på ank for alle rundt deg #rompesmilefjes.

