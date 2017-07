Ikke at Nora pleier å frekventere de offentlige strendene i særlig grad, til det er sommeren way too short og tiden for dyrebar, men det hender jo hun padler forbi med SUP-brett eller surfer innom på nettet – og i den forbindelse kan det jo være greit å minne om strandvettnettreglene:

1. Legg ikke på svøm uten vannfast mascara.

2. Bad aldri alene, sørg for å få med deg et par SMASHING venninner.

Lene Hval

3. Meld alltid fra på Face, Snapchat og Instagram hvor du er og hvem du er sammen med. Gjerne også hva du spiser, drikker og burde lest #påstrandenmeddefineste.

4. Vis respekt når andre tar #beachfies og for kleskodeksen på det enkelte strandområde. Husk! Det som var HOT på KOS i -89 kan godt være NOT på Lilleskagen i 2017 #stringalarm.

5. Ta alltid med stetteglass eller annet som gjør seg på bilder.

Lene Hval

6. Bruk solnedgangen for hva den er verdt. Bare pass på at horisontlinjen er skjev og tærne ute av fokus #artish.

7. Lytt til erfarne strandløvinner. Sier de at du trenger brazilian eller minilift, kanskje også brystimplantat, mageplastikk eller ny veske, har de antagelig rett #denfølelsen.

8. Vend deg i tide, det er viktig å brunes jevnt.

9. Spar på solfaktoren og grav deg om nødvendig ned i sanden (helst før KEN fra KOS i -89 svinger innom i surfeshorts og adder deg på snap).

Lene Hval

Det gjør det uansett enklere å sjekke både likes, comments og bikiniskille uten at noen ser det #lovemylife #beachsummer2017

I juli publiserer vi repriser av utvalgte Dollhouse-striper. Denne er den tredje i rekken.

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg forrige Tegnehanne-stripe?: Jeg kategoriserer begrepet «livscoach» med «healer», «sosiale medier-ekspert» og «holocaustfornekter»