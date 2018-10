For en stund siden hørte jeg noe veldig urovekkende: Når kunstig intelligens en dag overgår oss, er det sannsynlig at den vil lære av oss hvordan den skal forholde seg til andre, laverestående arter.

Med andre ord vil en slik superintelligens muligens behandle oss slik vi behandler dyrene. Da er vi ille ute.

Min fars Tesla kan allerede rygge ut av garasjen helt på egen hånd. Det er bare et spørsmål om tid før den vil plassere meg i en liten minigarasje, ved siden av sin egen, og fôre meg med pellets.

Jeg ønsker heller ikke at Siri skal bruke meg til avl, bare for å drepe meg og alle barna mine for å forsyne hennes enorme datahub i Silicon Valley med biologisk drivstoff.

Så jeg har bestemt meg for å kutte ned på kjøtt. Bare sånn i tilfelle denne nye livsformen har en selektiv tilnærming til hvem som blir behandlet som hunder (bra), og hvem som blir behandlet som for eksempel griser (dårlig). I tillegg er det jo en liten fordel å ikke bidra så aktivt til å koke kloden.

Det er en grunn til at jeg ikke tør å kalle meg vegetarianer, og det er denne:

Å gå inn for å bare spise mindre kjøtt enn før gir en mye lavere fallhøyde. Et overkommelig mål.

Og det skal jeg si dere: De fleste tekster jeg skriver, handler om at jeg brutalt mislykkes i alt jeg prøver på, men ikke denne. Å spise mindre kjøtt var betydelig lettere enn jeg hadde trodd.

Det var faktisk overraskende enkelt å finne oppskrifter på gode kjøttfrie retter. De er ofte både billigere, sunnere og bedre enn et gjennomsnittlig kjøttmåltid. Det er bare én ulempe: Det blir endel linser og bønner.

Jeg hadde også planer om å kutte ut kjøtt totalt, etter hvert, men har innsett at det vil bli en utfordring, mildt sagt.

Det vanskelige er ikke det å slutte personlig, men å påtvinge andre min nye livsstil. Jeg føler meg som en byrde bare jeg befinner meg i noens perifere synsfelt. Å forvente at de lager spesialtilpasset kost til meg er helt hinsides.

Det som derimot har overrasket meg, var gleden over å kjøpe vegetaralternativet på restaurant. For ja, det er bare én rett å velge i, men den er til gjengjeld ofte veldig godt gjennomtenkt fordi de må jobbe for å kompensere for kjøttsmaken.

Ideelt sett burde jeg vært veganer, men å kutte ut egg, melk og ikke minst ost, er jo bare i en helt annen liga. Jeg mener, jeg spiller på lilleputtlaget, og veganerne spiller i førstedivisjon.

Jeg trøster meg med at det jeg gjør, i alle fall er bedre enn ingenting. Både for miljøet og dyrene og den uvisse situasjonen mellom oss og datamaskinene våre.

På Twitter: @tegnehanne