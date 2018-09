Kjære producer, ex-on-the-beach

Som det muligens har kommet besetningen for øre, hadde en av oss, Nora (40ish) #divorcedyummi, en date #nopenetration med en av alfahannene inne i villaen for en tid tilbake. Regner derfor med at hun snart dukker opp på en beach nær dere #tjuhu. I den forbindelse har vi noen innspill:

– Sørg for at hun ikke har på sånn bikinitruse som GÅR INN I RUMPEN. Bør stille i tankini #hvasserwear med lite skjørt #chablisburka som dekker hoftene.

Lene Hval

– Fint hvis dere kan filme henne KUN FRA HØYRE da hun har en tendens til å få HAMSTERKINN rett forfra.

– Hun er en frossenpinn og liker å ha på KAFTAN ELLER PELSVEST til kvelden. (Foretrekker UGGS #paljettvarianten hvis man blir sittende utover).

– Er det mulig å plassere ut en designerstol #adirondack på stranden? På grunn av ULMENDE PROLAPS sliter hun med å sitte direkte på bakken.

– Hopper ALDRI ut i basseng, tar alltid badestigen.

– Bør IKKE utsettes for DIREKTE SOLLYS #celluitspot

– Drikker KUN musserende #naturebubbles og aldri etter KLOKKEN 22.30 (får så mye luft i maven).

Lene Hval

– Pass på at ingen skriker at hun er STYGG, FET, BLEK, IKKE EN DRITT-ISH, før hun har drukket et glass sitronvann, to doble macciato (laktosefri) og tatt tre solhilsener #morgenskvetten

– Supert hvis dere sørger for sengetøy i silke. Får ellers fort PUTEANSIKT som ikke forsvinner før langt ut på dagen. (Noen ganger faktisk ikke før til kvelden).

– Må ha enerom. Og jordingslaken. Bør ikke ha sengen VENDT MOT VEST, da får hun ikke sove #dårligfengshui NB! Det hender hun snorker.

– Minn henne på de PROGRESSIVE brillene ved hooking.

– Får urinveisinfeksjon hvis hun går FOR LENGE med vått badetøy.

– Greit kanskje med LÅSBAR NATTBORDSAFE så ikke hun fra Fredrikstad #betakarotenbitch stikker av med Chanel-vesken?

– Flott hvis de fra Bergen kan DEMPE SEG NOE. Bergensere med lav impulskontroll og høyt hårfeste har en tendens til å trigge tinnitus.

Lene Hval

Pst: Hvis det ligger an til SEKSKANT, topp hvis dere kan gi henne en kjapp innføring.

På vegne av oss yummimummies, mammaen til Mille

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg denne Tegnehanne-stripen, lest og delt av mange: Kjære nyutdannede sykepleiere. Her er det som kommer til å skje .