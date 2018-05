De bringer storpolitikken inn også i årets Eurovision

Eurovision Song Contest er en låtskriverkonkurranse basert på glede, vennskap og forbrødring på tvers av kulturer og landegrenser. Men det stopper liksom aldri der, uansett hva arrangørene tenker seg.

For storpolitikken er en del av årets Eurovision også, selv om dramatikken ikke er like stor som i de siste årenes konflikt mellom Russland og Ukraina.

En ordkrig som etter uker med krangling og forvirring endte med at Den europeiske kringkastingsunion (EBU) fulgte ukrainske myndigheters ønske om å utestenge Russland, fordi deres deltager hadde brutt loven og opptrådt på Krim. Stridens eple den gang, artisten Julija Samojlova, er for øvrig deltager i år uten at noen bryr seg.

Terror og båtflyktninger

Det er ikke alltid like lett å få øye på storpolitikken i Eurovision Song Contest. Noen ganger er budskapet skjult, andre ganger så åpent at det må bli bråk. Som da Georgias artist Stefane & 3G i 2009 skulle delta med sangen «We Don't Wanna Put In», sunget mer som «We Don’t Want Putin».

EBU fant raskt frem lovverket som sier at politiske budskap egentlig er forbudt, og Georgia ble hjemme i protest. De er så klart tilbake for lengst.

De politiske budskapene er heller ikke lett å se om man kun bruker nordiske briller. I år har Norge sendt en låt som, eh, handler om det å skrive en låt. Mens svenskenes løsning på problemer i livet er å danse dem bort.

Enkelt og fint, men slik ser altså ikke virkeligheten ut lenger ned i Europa. Sveits synger om mobbing, Portugal om døden og Israel om #metoo. Det er likevel Italia og Frankrike som bringer politikk og vår tids største utfordringer opp på scenen i finalen på lørdag. Der synger man om terror og båtflyktninger.

Om liv og død på flukt over havet

Italienske Ermal Meta og Fabrizio Moros låt heter «Non Mi Avete Fatto Niente», som oversatt til norsk blir noe sånt som «du har ikke gjort noe med meg». Den handler om terroren som rammer brutalt over hele verden, med budskap om at disse meningsløse angrepene ikke vil vinne frem. Terror smerter, men folk er sterkere.

En enda råere fortelling kommer fra den franske duoen Madame Monsieur, bestående av Émilie Satt og Jean-Karl Lucas. De tar oss med til den sanne historien om spedbarnet Mercy, som blir født om bord på båten «Aquarius» i Middelhavet i mars 2017.

Moren er på flukt fra Nigeria, blir reddet på sjøen og Mercy tar sitt første skrik akkurat idet båten legger til kai på Sicilia. Et år senere bor de to fortsatt i en flyktningleir der, og låten treffer rett i hjertet. Mercy ble reddet, men mange andre barn og voksne drukner fortsatt. Hvor lenge skal dette pågå?

Mercy ouvre les yeux à la vie à bord de l'Aquarius. Émotion pour tout l'équipage pic.twitter.com/Sb3ROWiqat — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) March 21, 2017

Politikken er på sin plass

Diskusjonen går alltid høyt om man skal bruke Eurovision til slike politiske budskap eller ikke. Noen vil ha konkurransen som et fristed der musikk bare er akkurat det – andre ikke. Jeg heller klart mot det siste.

Når bidraget fra Madam Monsieur i tillegg byr på årets sterkeste og vakreste melodi, er oppsummeringen enkel, selv for oss som på et vis er programforpliktet til fremme Alexander Rybak.

I år må det gjerne bli fransk seier.