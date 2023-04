Lønnsoppgjøret: Oslo håper – Vestlandet bestemmer

Et lite dokument med et usikkert tall legger normen for alle lønnsoppgjør. Fasiten blir bestemt i tusenvis av lokale oppgjør.

Streikegeneral og LO-leder Peggy Hessen Følsvik tok på seg gul vest under streiken i forrige uke.

24.04.2023 21:35 Oppdatert 24.04.2023 22:17

OM ØKONOMI: Et høyt anslag for de lokale lønnstilleggene bidro til å velte meglingen i årets lønnsoppgjør. Det ble fire dager streik i forrige uke.

LO ville ha flere fugler i hånden (sikre sentrale tillegg) på bekostning av fugler på taket (usikre lokale tillegg). Partene ble enige om et høyere sentralt tillegg og streiken ble avsluttet.