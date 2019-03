I Uviten skriver Nina Kristiansen, Atle Fretheim, Marit Simonsen og Simen Gaure hver uke om det de mener er dårlig forskning, flau formidling, kunnskapsløse politiske forslag og ren fusk.

En av fordelene ved å bo i et velordnet samfunn er at det er litt ryddig. Det er for eksempel visse minstekrav til institusjoner som sykehus, brannvesen, politi, skoler, universiteter og slikt noe. Dette organiseres ved hjelp av lovverk og ymse godkjenningsordninger. En av utdanningsveiene kalles for fagskoler. De er regulert av Fagskoleloven.

Morten Uglum

Fagskoler tilbyr høyere yrkesrettet utdanning som ikke håndteres av universiteter og høyskoler. Slike ting som fotografi, design, reiseliv, maritime fag, gartner, regnskap, kunst og elektro. Det fine med fagskoler er at det man lærer, kan brukes direkte i et yrke uten ytterligere opplæring.

Fire års studier i esoterisk astrologi

Man må ha akkreditering fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) for å kalle seg fagskole. De vurderer om utdanningen oppfyller vilkår for fagutdanning.

Et eller annet sted har noe gått riv ruskende galt, for den 6. mars akkrediterte NOKUT en fagskole for astrologi. Den tilbyr et toårig grunnstudium og påbygning med toårig profesjonsstudium i esoterisk astrologi. For ordens skyld, astrologi har ikke noe med astronomi eller astrofysikk å gjøre, de er universitetsfag.

Astrologer lager horoskoper, slikt man kan lese i ukebladene. Det er kvakksalveri på linje med alkymi og frenologi, forlengst utrangert vitenskap. Studier ved en fagskole gir rimeligvis rett til stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.

Ikke noe krav om kunnskap?

Hvor det har gått galt, kan vi få et lite innblikk i ved å lese Fagskoleloven. Der står det nemlig ikke noe om at fagskoler skal tilby kunnskap av noen art, kun at de skal være yrkesrelevante. Det finnes formodentlig et arbeidsmarked for astrologer, en astrologforening og annet som hører yrker til; noen må jo skrive horoskoper i ukebladene og bemanne teletorgnumre.

NOKUT ba pent i høringsuttalelsen til den nye fagskoleloven om at fagskoleutdanning skal knyttes til alminnelig anerkjente yrker og erverv, og at den skal utøves etter anerkjente faglige prinsipper. De meddelte til og med at de hadde erfaring med at det av og til kom søknader om aparte utdanninger, formodentlig med bakgrunn i at astrologiskolesaken har versert der i fem-seks år.

Grov fornærmelse

Kunnskapsdepartementet syntes imidlertid ikke at et krav om anerkjent kunnskap hadde noe i Fagskoleloven å gjøre og sendte lovforslaget til Stortinget, som vedtok det. Heller ikke tilsynsforskriften gitt av departementet inneholder noe om anerkjent innhold, i tråd med loven er det kun tomme formkrav som sikrer papirarbeid.

En offentlig akkreditert fagutdanning i esoterisk astrologi er en skam for samfunnet, NOKUT, departement, regjering og storting, men først og fremst er det en grov fornærmelse mot ordentlige fagskoler, deres lærere og skikkelige folk med høyere yrkesutdanning.

Det er mulig at NOKUT faktisk mener at det endelig er på tide med litt astrologi, men enn så lenge foretrekker jeg å tro at det hele beror på en rekke selsomme feil som bør korrigeres før dette sklir ytterligere ut med akkrediterte fagskoler for flatjordslobbying og tantrisk prostitusjon.