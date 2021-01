Per fikk flere viktige verv i industriens organisasjoner

Han var styreleder i Sildemelfabrikkenes Landsforening og i salgsselskapet Norsildmel.

Vi var de eneste i rekruttkompaniet som søkte oss til Brigaden i Nord-Norge, vi ville ikke risikere at Forsvaret sendte oss til Østlandet, skriver nekrologforfatter om sin venn Per Fochsen. Foto: Privat

Nekrolog

Nå nettopp

Av Thor Giæver

Per Fochsen fra Borkenes døde 23. november i Sollentuna, Sverige, etter en tids sykdom. Han var da 81 år.

Per og jeg møttes på Vatneleiren 12. juli 1960. Som «alfabetnaboer» ble vi plassert på samme rom, og vi fant straks tonen. Det ble starten på 60 års nært vennskap. Vi hadde mye av den samme bakgrunnen, våre forfedre hadde drevet nordlandshandel i mange generasjoner, og familiene var sterkt engasjert i sildoljeindustrien som ble bygget opp på begynnelsen av 1900-tallet.

Vi var de eneste i rekruttkompaniet som søkte oss til Brigaden i Nord-Norge, vi ville ikke risikere at Forsvaret sendte oss til Østlandet!

På 1960-tallet hadde vi flere begivenhetsrike ferier sammen, blant annet havnet vi midt i mai-opprøret i Paris 1968, men kom oss ut i siste liten før hele landet ble stengt.

Per var disponent for A/S Kvedfjord Sildolje-& Kraftforfabrik i perioden 1970 til 1986. I perioder måtte han i tillegg trå til som produksjonssjef. Han fikk flere viktige verv i industriens organisasjoner, blant annet som styreleder i Sildemelfabrikkenes Landsforening og i salgsselskapet Norsildmel.

Råstofftilgangen til de nordnorske fabrikkene sviktet totalt da loddebestanden brøt sammen i 1986. Familien flyttet da til Sverige hvor hans kone Monica hadde nær familie. De bosatte seg i Sollentuna utenfor Stockholm. Per var ansatt ved Prippsbryggeriene frem til pensjonsalder, blant annet som driftsleder for bryggeriet i Bromma.

Også etter at Per hadde flyttet til Sverige, hadde vi god kontakt. Vi hadde glede av at også våre familier ble gode venner.

Hytta som Per hadde bygget i Straumsbotn, ble hans og familiens ankerfeste i Norge. Den ble flittig brukt også etter at sykdom satte grenser for hans aktivitet.

Per ble bisatt fra Villberga kyrka, Enköping, 18. desember.

