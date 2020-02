Samfunnsinteresserte mennesker kommer noen ganger altfor sent og uinformert inn i debatter som ikke direkte angår dem selv.

Når den profilerte influenseren Kristin Gjelsvik (33) fra 2012-sesongen av Paradise Hotel tar et kraftig oppgjør med den enda mer profilerte influenseren Sophie Elise Isachsen (25) fra Harstad, er det mange som ikke har den ringeste idé om hvem de to er eller hva det bør være riktig å mene.

De makter ikke engang å ta stilling til om det var galt av TV 2 å lage reportasjen om Isachsens reise til Los Angeles for å foreta en korrigerende rumpeoperasjon nylig.

Viktigere enn regionreformen

Det er synd. Svære og viktige grupper havner på siden av diskusjoner som i det ytre virker skramlende tanketomme, men som ved nærmere undersøkelser viser seg å handle om noe mer enn bare botox, silikon og rumpeløft.

Plastiske operasjoner, kroppspress og psykisk helse blant barn og unge er viktige ting å diskutere, ja, noen vil til og med gå så langt som til å si at det er viktigere enn alt som har med fylkessammenslåinger å gjøre.

Utenfor målgruppen

Menn på 58 år er ikke i målgruppen for Sophie Elise Isachsens omfattende publiseringsvirksomhet. Hun har 436 000 følgere på Instagram, tilsvarende Bergen og Trondheims befolkning tilsammen, men de aller fleste av disse rapporteres å være kvinner til dels langt under de 45.

Så kommer da også den surmagede kritikken fra dem over 50 når Isachsen og andre influensere en sjelden gang dukker opp i de mer tradisjonelle medieflatene, som for eksempel i «Torp» eller «Debatten» på NRK. Kritikken haglet da Ole Torp alt for fire år siden inviterte ungjenta Isachsen inn i studio, men Torp avfeide med rette disse innsigelsene som ynkelige og kleine.

En helt naturlig plass

Tirsdag måtte Fredrik Solvang starte sin sending «Debatten» med å forklare hvorfor i alle dager han slapp disse selvopptatte og selvbestaltede påvirkerne inn i et viktig studio.

Svaret er jo lett. Influenserne har makt. De er enkeltkvinneforetak som sponses, sminkes og kles opp av tunge kapitalinteresser. Deres følgere er ikke bare flere, men også vesentlig yngre og lettere påvirkelige enn foreldrene og besteforeldrene som meldte seg inn i Ap, Høyre og Senterpartiet fra 1960-tallet og utover.

«Hat eller elsk; Harstad-gründeren har vært en av våre største snakkiser gjennom hele den forrige dekaden», oppsummerte nettstedet 730.no da Sophie Elise sensasjonelt skrev sin siste blogg 3. januar for heller å konsentrere seg om Instagram og Snapchat.

Ekkokamre for rumpeløftere

Så er det altså noen millioner nordmenn som ikke har fått med seg en eneste av disse aller største snakkisene. Det er fordi så mye av den offentlige samtalen er organisert som parallellsamtaler for spesielt interesserte.

Det skrives mye om ekkokammer-effekten når harde innvandringsmotstandere rotter seg sammen i sine egne og herlig ukorrekte alternativmedier, uten korrigerende bidrag utenfra. Men ekkokamre for rumpeløftere er heller ikke bra.

Alle må se en episode

Så hva gjør vi?

Det vil føre galt av sted å tvinge gretne gubber av begge kjønn til å lese rosablogger og se på TV-programmer av den aller pinligste sort. Men det er fint om alle får med seg litt! Det er allrounderne, «litt om alt»-menneskene, som holder den offentlige samtalen i gang og limer oss sammen i et demokrati.

Det er ingen ting å skryte av at man aldri har sett en eneste episode av Love Island eller Ex on the Beach. Den som setter av tid til å se én enkelt episode, det holder i massevis, har skjønt nok av stemning og sjargong til å delta i viktige debatter.

Så la oss straks fastslå at det var riktig av TV 2 å sende programmet om Isachsens rumpeoperasjon. Det dreide seg jo vitterlig om en korrigerende operasjon etter et dumt feilgrep. Programmet var en avskrekkende, ikke inspirerende seeropplevelse for ungdommer med implantat-planer.

Kinkige spørsmål

«Hva er konsekvensen av at vi dømmer hverandre? Føler oss bedre enn andre? Støter ut andre? Er dette en del av det egentlige problemet? Gjelder dette kun lettkledde kropper som er opererte, og ikke fitness? Er det slik at vi alle blir trigget av det samme? At vi alle er like?»

Sophie Elise Isachsen reiste onsdag disse spørsmålene i en kronikk i Verdens Gang. Det er ikke lett å gi tydelige svar. Men vi skal glede oss når influensere trer ut av rumpelyset som reflekterte og bredspektrede samfunnsdebattanter. En vakker dag sier de også nyttige ting om oppgavefordelingsutvalgets innstilling til regionreformen.