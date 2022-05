Obs! Få med deg også det som står i kursiv.

Som med alt annet i livet gjelder det å ha en god og utfyllende kontrakt. Så, kjære russeforeldre: Ikke skyld på russen. Er det noe de har kontraktfestet, er det russetiden!

Og husk: Det er aldri flaut med lesebriller (hvis de er av god design).

1. Generelt

«Lille Lerche har som medlem av satsebussprosjektet «Rich Bitches» de rettigheter og forpliktelser som fremkommer av denne avtalen. Avtalen er lik for alle medlemmer.»

Så lenge man ikke menger seg med taperruss, går for snekkerbukse istedenfor russedress eller insisterer på å bruke hodetelefoner som ikke er godkjent av flertallet #badpods.

2. Finansiering

«Prosjektet finansieres ved innskudd og diverse dugnadsarbeid.»

I tillegg ønskes en titt på familiens samlede skatteligning og en bekreftelse på at foreldrene er villige til å stille hytter, kjellerstuer og plattinger til disposisjon de tre (3) årene russetiden varer. Stor dobbeltgarasje for å lagre paller med doruller, ankelsokker og småkaker er en forutsetning.

3. Møter/auditions

«Det skal jevnlig innkalles til bussmøter, hvor alle saker i forbindelse med bussprosjektet avgjøres.»

Vær klar over at hvis du stiller i First Price-jakke, det er lenge siden du har etterfylt vippene og/eller du er blitt betraktelig mer chubby siden sist (satsebussvekten <60 kilo), kan du miste plassen. NB! Avgjørelsene trenger ikke begrunnes og kan heller ikke overprøves. Heller ikke av overivrig mor som er redd for å gå glipp av foreldrerulling.

4. Sakslister

«I alle innkallelser skal det være en saksliste som viser hvilke saker som tas opp.»

For eksempel om man bør ekskludere Mille etter at hun klippet seg pannelugg, eller hvor mange som synes Hermine ser teit ut bakfra.

5. Plikter

«Hvert medlem har plikt til å delta i alle oppgaver som er nødvendig for å realisere satsebussprosjektet.»

Enten det gjelder å forhandle frem dårlige deals på brazilian, betale for parkaser man aldri får, eller ta leppeinjeksjoner så man ser ut som en fisk på land helt frem til høsten #russemusthaves. 24/7-tilgang på kul au pair som kan stryke på glitterbokstaver og rydde etter vors, er et must.

6. Ordensregler

«Handlinger som strider mot norsk lov eller allmenn folkeskikk, er ikke godtatt.»

Som å hooke med en bussjefen crusher på, stille med trashy earpods på bussmøter eller tro du er sexy når du ikke er det. Da risikerer man å bli svartelistet, ikke bare fra bussen, men fra all sosial omgang de tre (3) årene russetiden varer.

