Det gjelder definitivt å kle seg etter vær- og føreforhold. Og sne er virkelig ikke bare sne! Hva med pudder, hålke og, for ikke å glemme «verstingen», råtten snø?

Dette er sesongens dresskode (Hemsedal, Kvitfjell og Geilo) hvis du kommer ut for en av disse fem snetypene:

1. Pudder

Her er det kun snehvit racingbukse med dunpadding og superraske briller som gjelder.

Topp det med en taupe-farget softshellsjakke designet av en viss fregnete skiløper/skatteflyktning, og du trenger ikke tenke på ski engang. Alle skjønner hvem som er vinneren, selv de som ikke engang visste at de var med på en konkurranse #winterhottie.

2. Sneen som falt i fjor

Gå for hel dress fra Cordova eller Moncler #troféhylster. Gjerne med frynser eller annen upraktisk bling som gjør seg på bilder. Men dropp frokosten, kanskje også middag og lunsj dagen før. Beltet skal nemlig på innerste hakk!

Det gjelder å tenne såpass mange gamle flammer #skidates i bakken at sneen smelter, hengene blir isete og konene stikker på SPA #yougoskigirl.

3. Nedsnødd

Det skjer ikke ofte, men det hender (selv omkring Hemsedal og Geilo #alfadestinations) at du støter på noen som virkelig ikke har fulgt med i timen. Da gjelder det å fremstå så «cocky» som mulig. Det er ikke alle forunt å få med seg det som står med liten skrift. Husk: Diskret logo er så last year.

4. Hålke

Hvis du føler at du er på tynn is, er svaret alltid cordnikkers. Gjerne en godt brukt som viser at du har vært ute en geilonatt før. Kan pyntes opp og ned, alt ettersom. Lekker til pelsvest, Langaard-charms og Rolex. Med nikkers gjenvinner du alltid balansen. Selv om du skulle skli inn i noen nyrike skibabes som tror det holder å pimpe hjelmen med rådyre Oakley-gevir #troféshades for å komme inn i peisvarmen #snowflakes.

5. Råtten snø

Det kan du like gjerne komme ut for på afterski som ute i løypene. I så fall er det bare én ting som gjelder: Moonboots. (Helst i gull). Med disse tråkker du aldri igjennom, men svever lekkert og vektløst rundt på overflaten #skaren uansett hva du måtte plumpe ut med.

Bare ikke fall for fristelsen til å be om en «Moscow mule» i baren ...

