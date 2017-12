Kjære Fabian von Silkeskjerf, mammaen til Mille, Fjordgløtt FAU, Dr. Ranks clinic, Krogstad & Partners, Celines shabby chic, naboer i Aftensolveien, faste coaching-klienter, Vinderen mindfulness & pilates, familien Winke Lanche, brødrene Stolth Hane m.fl. #åretsjulebrev

Så sitter man her da, med halvfullt glass og sprekkeferdig mammahjerte, og venter på at lille Lerche (14) skal komme hjem fra sitt første juleball #fjordgløttminirococo.

– Joy, la oss SABLERE EN BOLLINGER! sa jeg da Mille og Hermine og de andre venninnene sto her i full knopp og en sky av TYLL OG MÅRHÅRSVIPPER for et par timer siden.

Lene Hval

For jeg klarer jo ikke å la være å åpne funkishjemmet i adventstiden.

Dessuten har jeg aldri skjønt meg på dem som serverer billig musserende til mindreårige ...

Får man først smaken på ekte vare, så har man da ikke lyst til å prøve SYNTETISK fremstilt?! (Som GHB og Prosecco #menderhardumeg).

Ellers har det vært et sjeldent SPARKLING år.

Iver Ralph (18) har BRILJERT på Handelsgym.

Som Torvald sa: Sleng SEKS NULLER bak snittkarakteren, gutten min, så har du tallet du kan HANDLE HYBEL for i Bergen!

Og det synes jeg var søtt sagt.

Tatt i betraktning at Torvald nå har fem barn, fordelt på to kull samt ett i vente.

Det KAN jo bli noen hybler i Bergen #handelskolekrypinn. (Selv om det sies at hjernen ofte ikke blir slett så SPRUDLENDE ved kull to).

Lene Hval

Og Christopher Niels #bob (5), da ... Ikke bare har han FULLSTENDIG GEHØR OG ABSOLUTT TILSTEDEVÆRELSE, men også fast følge med Gitte Gyllensjanse (4) på avdelingen.

Den skal tidlig krøkes som rik krok skal bli #blunkefjes

Reiser er det blitt mindre av. Kun et par svippturer rundt i Europa, en langweekend i Dubai og et par-tre gourmet-utflukter over Dammen (synes i grunn piffen har gått litt ut av NYC).

Kan for øvrig anbefale Reykjavik. Fabelaktige på HAIFINNE-CHIPS og KORTREIST TUNDRA-TRØFFEL! (MÅ prøves med en vellagret Muscadet #unforgettable).

Dessuten har vi fjernadoptert en dalmatiner #fizzy på Cuba. For kun 85 $ i måneden sørges det for mat, omsorg og potestell.

Lene Hval

Hva får vi egentlig for det her hjemme? Ikke engang en flaske SKIKKELIGE BOBLER!

Godt å være noe for andre, når andre stort sett har mer enn nok med seg selv.

Skål og god jul, eller som Joy #au pair sier: Mabuhai maliganga (eller noe i den duren) <3

