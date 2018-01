Evan Vucci / TT / NTB scanpix

På den annen side er det en betydelig gruppe amerikanere som stoler på alt Trump sier, og mistror alt som de fleste medier påstår om ham. For mange av disse hjelper det ikke med fakta.

Men det betyr ikke at all kritikk som kan knyttes til Trump er velbegrunnet.

Og når pressen bommer, gir det næring til Trumps påstander om «falske nyheter» og flere kan slutte seg til de faktaresistentes rekker.

Skattereformen

Norsk presse har skrevet ganske mye om den amerikanske skattereformen, som strengt tatt er Kongress-republikanernes reform langt mer enn Trumps. Demokratene og deler av amerikansk presse påstår at dette er en lettelse for de rike, og det gjengis ofte ukritisk i Norge.

Men frem til 2025 får de med middels og lavere inntekter en reduksjon i sin skatteregning på omkring 10 prosent, de med høy inntekt noe mindre. I dollar, og som andel av inntekt er reduksjonen riktignok større for de rike, rett og slett fordi de betaler en veldig stor andel av skattene på forhånd. Den rikeste femtedelen betaler to tredjedeler av alle føderale skatter. Slik vil det også være etter reformen.

Hvem som får mest i lettelse er altså et definisjonsspørsmål, men nesten alle får noe.

Fra 2027 forsvinner på papiret lettelsene i inntektsskatten, mens lettelsene i næringsbeskatningen blir stående. Mange av påstandene om at bare de rike tjener på reformen er basert på denne forutsetningen om 2027.

Men dette er rene formalia, som skyldes budsjett- og avstemningsregler i Kongressen. Republikanerne har gjort det klart at skattelettelsene vil bli forlenget, og det ville være politisk selvmord å gjøre noe annet. Den samme utfasingen på papiret gjaldt for George W. Bushs lettelser, men de ble senere gjort permanente for alle, unntatt de høyeste inntektene.

Demokratenes påstander har imidlertid hatt gjennomslag. En måling fra Monmouth University viste at halvparten trodde at deres egne skatter ville øke. Når et klart flertall – 80 prosent i henhold til beregningene fra liberale Tax Policy Center, oppdager at de faktisk får lettelser allerede i år, gir det Trump ny ammunisjon i sin krig mot pressen.

Byråkratene fjernet ikke ord

Like før jul påsto Washington Post, også gjengitt i en rekke norske medier, at Trumps budsjettkontor skal ha forbudt bruken av ord som vitenskapsbasert og transkjønnet i dokumenter i helsedepartementet. Det var langt fra sant.

Snarere var det noen byråkrater som hadde funnet ut at de skulle være forsiktig med visse uttrykk i sine budsjettdokumenter, av strategiske grunner.

Men meldingen om at Trump vil sensurere «vitenskapsbasert» passer så godt med våre fordommer at vi tror på den uten videre.

Også Trump og republikanerne fortjener en redelig fremstilling av deres politikk. For de mange som er kritiske til Trump, er det nok å ta av uten å overdrive.