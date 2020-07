«Dro til flyplassen en time for tidlig for å slippe maset hjemme» | Norske hemmeligheter

Alle har dem, tankene de ikke sier til noen. Også når vi skal ut og fly. Her er hva nordmenn ikke sier høyt.

Cathrine Louise Finstad Illustratør og skaper av Norske hemmeligheter

Velkommen til den nye spalten «Norske hemmeligheter».

Her deles ekte hemmeligheter som sendt inn av virkelige personer gjennom Norske hemmeligheters nettside og app. Alle er invitert til å bidra!

Hemmelighetene som sendes inn, illustreres av vår spaltist Cathrine Louise Finstad.

1. Rydder huset i tilfelle flyet styrter og jeg dør

2. Sammenligner mitt setebelte med personen som satt der før meg

3. Passer på å se på flyvertinnene

4. Heller flyplassen enn hjemme

Hemmeligheter i luften

Flyskrekken er ganske ille når man må rydde huset før man skal på ferie, i frykt for at man aldri kommer tilbake igjen. Denne hemmeligheten kjenner jeg meg litt igjen i, selv om jeg ikke rydder leiligheten.

Min løsning er å komme tidlig til flyplassen, så jeg kan senke skuldrene og rekke et glass beroligende. Lande litt før det tar av. Noe påfyll underveis om turen er lang.

Denne sommeren er den tryggeste måten å reise utenlands på, mentalt og i minneboken. Jeg har reist flere turer gjennom bilderullen på mobilen.

Cathrine Louise Finstad er ny spaltist i Aftenposten Lørdag. Her illustrerer og deler hun hemmeligheter som er sendt inn til Norske hemmeligheter – og litt fra eget liv. Privat

Blant turbilder av eksotiske trær og europeiske fortauskafeer skiller sommeren 2014 seg ut som tidenes norske sommer. Et fantastisk vær, som med enkle virkemidler som kortstokk, badebrygge og lyse sommernetter, skapte et minne for livet.

På et av de gamle feriebildene peker jeg opp på de hvite flystripene som strekker seg over den knallblå himmelen. Den sommeren lo jeg litt av alle som reiste bort når det var så vakkert hjemme. Flystripene var det nærmeste som kunne kalles skyer den gangen.

På flyradar-appen på mobilen så jeg de ulike maskinene på vei til destinasjoner over hele verden. Jeg lurte på om de som satt der oppe, angret seg mens de tålmodig ventet på at den lysende knappen med setebelte skulle slukke.

Er det noe du ikke sier til noen? Send gjerne inn din hemmelighet til Norske hemmeligheter. Link øverst. Cathrine Louise Finstad

Kanskje hamret det litt ekstra i brystet til en som nylig hadde ryddet huset for å tilbringe de neste seks timene inne i en flyvende kapsel. Hadde han egentlig forstått dette med å rykke i oksygenmasken dersom den skulle utløses i løpet av turen?

At flymulighetene ikke er store, er nok til glede for noen. Men for dem som fikk opprinnelige ferieplaner skrinlagt, hadde det vært ekstra fint om været kunne spille på lag nå.