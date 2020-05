Til de fem mest yummi mummiene i Aftensolveien: Velkommen til drømmeretreat på hvasseste Hvasser! Her er foreløpig program:

Dag 1.

11.00: Oppmøte på sjøflyhavnen for felles avgang og et glass flybobler. NB! Flyene tar en ekstra sving over Bærum #episenter for å slippe ned en nødsekk med hjemmefarging, vippelim og mel #glutenfritt. Husk! En au pair pluss en LV-weekendbag avstand i cabinen. #pandemifot

12.00: Ankomst Hvasser. Solhilsen på skjellstranden mens au pairene desinfiserer nærområdet.

12.30: Workshop med Dr. Rank «Live, love, laugh – selv med fillers». Ta med egen kanyle!

15.00: Brunsj på dypvannsbryggen: Dronninghummer på en seng av kortreiste mahogniskjell.

19.00: Vaginameditasjon med Gwen Paltrow.

21.00: Pink gin og avstandsmingling i solnedgang. NB: Goodiebag til alle under andedunsputen.

Dag 2.

10.00: Sitronvann på sengen.

11.00: Frokostsamtale mellom sjaman Durek og Jan Thomas: «Prinsesse i eget liv og Hvordan ta grep selv med nail extensions». Si ifra til Joy #au pair hvordan du vil ha vakteleggene!

13.00: Tur til den blå brygge på hvit hest. Ta på deg noe fresht og flamboyant (Morten #selveste kommer og tar gruppebilde).

15.00: Champagnedinner under åpen himmel.

18.00: Nora kåserer på Verdens ende: «Fra Lerchefugl til ledestjerne».

19.00: Vi plukker ting og tang i fjæra. Mest tang, kanskje. Lokale tar ansvar for det som måtte være av ting.

21.00: 15-retters Spring fusion à la Terje Ness.

23.00: Minikonsert med Madonna #livestream ved poolen.

24-ish: Pysjparty i badehuset så au pairene får vasket ned anneksene.

Dag 3.

Sovemorgen. Drømmetydning og namedropping i solveggen.

12.00: Vi kjenner på tilstedeværelse og sender gode tanker til hele verden, spesielt Bærum. Kort pandemi-debriefing: Hvordan møte verden med alvorlig ettervekst og heftige koronahandles?»

13.00: Pia Tjelta viser sin nye «Triquini-kolleksjon» på takterrassen #musthave. Resten viser seg fra sin beste side. (Også du, mammaen til Mille).

16.00: Au pairene tørker over sjøflyene så de er klare for hjemreisen.

16.15: Luftige refleksjoner fra cockpit av og med Pilotfrue #bloggermum «Derfor kan vi med ekstra store hus holde barna hjemme kjempelenge».

17.00. Tilbake på Snarøen. Gleder meg til å se dere alle <3

Avstandsklem fra Nora.

NB: Husk! Valg av ny FAU-leder medio mai! #hjertesmilefjes

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg denne Tegnehanne-stripen?: Kanskje jeg går rett i krenkefella