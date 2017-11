Kort sagt, søndag 19. oktober

Nobels vilje, Stortingets ansvar

Aftenpostens omfattende dekning av Carl I. Hagens kandidatur til Nobelkomiteen avdekker at Nobels idé ikke spiller noen rolle i den norske forvaltningen av prisen. Nobels store idé om hvordan man kan fri menneskeheten fra krigens svøpe er endt opp som internt partipolitisk kjekkel.

Smått, og det er godt at presidenten har tatt initiativ til et møte med partilederne. Dette møtet må drøfte om man kan fortsette å la partiene å disponere plasser i Nobelkomiteen. Ut fra våre brev til Stortinget nylig (www.nobelwill.org) må hovedtema i møtet bli det overordnede spørsmål om opplegget av valget er egnet til å fremme Alfred Nobels formål med «prisen for fredsforkjempere», ikke en ren, teknisk diskusjon om en vararepresentant kan sitte i komiteen.

Enhver skoleelev som skal skrive en besvarelse vet hvor nødvendig det er å starte med å tenke grundig over hva det er spurt om og hva som er innholdet i oppgaven. Nobelprisen er selvsagt intet unntak.

Om Stortinget vil ta rettsstatens idé på alvor vil vanskelig kunne overse at 19 juridiske professorer i år har sluttet seg til vårt ofte gjentatte krav om å ta stilling til og hensyn til testamentets formål Hvis Stortinget standhaftig motsetter seg å gå inn i Alfred Nobels formål med prisen, vil det reise spørsmål om norske folkevalgte er egnet og villig til å bistå i arbeidet med å velge Nobelkomiteen og Stortingets vedtak i denne saken er neppe beskyttet av reglene om parlamentarisk immunitet.

Fredrik S. Heffermehl, jurist og forfatter, redaktør av www. nobelwill.org

Kommunal utskraping

Det blåser rundt kommunens oppkjøp av leiligheter for tiden. Selskapet Boligbygg blir gransket for mulig uheldige transaksjoner. Men dette gjelder ikke bare penger. Det skjer noe med bygningene også. Virksomheten har medført kommunalt «kast og bruk» i stedet for «ombruk» slik det rødgrønne byråd så gjerne vil promotere. På Majorstuen har kommunen kjøpt murgården Kirkeveien 72. Gården hadde ifølge Dagens Næringsliv seks store leiligheter og tre næringsseksjoner. Men kommunen ville ha små leiligheter så firmaet som var mellommann i dette oppkjøpet, «rev alt og bygget nytt». Gården fikk dermed 21 leiligheter før Boligbygg overtok. «Full utskraping» i Kirkeveien 72 altså. Alt ble revet ut. Men hva ble kastet og hva gikk her tapt av kulturminneverdier? Gjorde kommunen og Boligbygg seg noen tanker om gjenbruk og bevaring samt om klimaregnskapet før de besluttet å kjøpe? Eller står det ikke noe krav om dette instruksen?

Svein Solhjell, styreleder i Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus

Medborgere, vi må snakke om barnevernet!

Kjære medborgere i det norske samfunnet, dere ansatte i barnehage, skole og helsevesenet som har varslingsplikt til barnevernet. Kjære journalister, redaktører og skrivende og snakkende mennesker i offentligheten, vi må snakke om barnevernet. Jeg er offentlig ansatt og opplysningsplikten gjelder meg. Jeg er også forelder i en av de 47.865 undersøkelsessakene barnevernstjenesten iverksatte i løpet av 2016. Dette er en økning på 56 prosent fra 2008. Tallene er hentet fra Bufdirs statistikk. Saken knyttet til mitt barn ble henlagt og dette gjelder i overkant 50 prosent av undersøkelsessakene. Underveis i saken fikk gjorde jeg noen erfaringer. Jeg møtte en makt som skapte uro. Rett ansatt var vanskelig å få tak i, samtidig som de kunne innhente i prinsippet hva de ville av opplysninger. Opplevelsen av å stå ovenfor et apparat med så vide mandater var ubehagelig. Barnevernet selv og offentligheten bruker de samme verdiladede, men meningstomme ordene om feltet. Det er problematisk. «Barnets beste» er så vagt at det bare er en frase, og ordet «hjelp» brukt om noen som har makt til å bruke tvang, er misbruk av ordet. For å sette det på spissen: For at noe skal være «hjelp», bør mottageren være den som definerer behovet. Personer jeg ba om råd, oppfordret meg til å ligge lavt. En advokat rådet meg til ikke å fremstå som negativ fordi det kunne påvirke resultatet, og det samme gjorde legen min. Det er bekymringsfullt hvis barnevernet er en maktfaktor det er risikabelt å være kritisk til, samtidig som medier og offentlighet overtar instansens eget språk om arbeidet deres. I 2016 ble rundt 25.000 undersøkelsessaker henlagt i Norge. Hva gjør vi foreldre i disse sakene? Jeg tror mange av oss føler på stigmaet, og derfor snakker vi ikke om det. Jeg tror vi fortsetter stille med livene våre, og håper vi aldri kommer i instansens søkelys igjen. Mange av oss bekymrer oss nok over at alle dokumenter i saken blir lagret til evig tid, selv om den ble henlagt. Mange av oss er nok både litt sinte og ganske redde, fordi vi møtte et digert maktapparat vi hadde få muligheter til å påvirke. Vi vet det skal lite til før det blir satt i gang en sak, og vil skolen, barnehagen og legen se på oss som familie med andre briller nå? Vi bør snakke sammen, vi foreldre. Vi har noen erfaringer, og vi er mange. Vi ansatte med varslingsplikt bør også snakke sammen, for hvordan tolker vi egentlig denne og hva vet vi om konsekvensene for de berørte partene? Vet vi at hjelpen hjelper, eller bare tror vi det? Dere, mediemennesker og deltagere i offentligheten: Dere må snakke og skrive om dette. Dere skal være vakthundene og da kan dere ikke institusjonene blir forskånet for kritiske blikk. Hvorfor skriver og snakker dere og vi ikke mer om dette, om dokumentene som blir lagret for alltid, om de vide fullmaktene og om språket som blir brukt?

Offentlig ansatt og forelder