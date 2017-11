At årets farge ble BLÅ trenger man ikke å være interiørgeni for å skjønne. Er det noe som gjelder for tiden, er det maskuline guttefarger med edge.

Her er tre HØYAKTUELLE FARGEPALETTER du garantert ikke kommer utenom #interiørekstra.

Midnight decadence:

Denne paletten består av tre dype og komplekse blåfarger: NACHSPIEL, FLØYELSFLIRT OG KJEMISK SØVN.

Fargene er inspirert av nattehimmelen, sene kveldsmøter og magisk skumring.

Glamorøse stoffer som NERVØS FLØYEL, ISKALD SILKE OG GLATT VELUR skaper sømløse og nærmest usynlige overganger mellom søvn og savn, flirt og trakassering.

Lene Hval

Rikt med tekstiler gjør det mulig å skyve DET SOM IKKE TÅLER DAGENS LYS under teppene.

Dyster fondvegg understreker disharmonien og skaper en spennende ubalanse.

Plasserer du i tillegg en STÅLAMPE BAK GARDINENE, forsterkes det litt truende og Weinstein-aktige uttrykket #thatmetoofeeling.

Konsernblå:

En palett hvor vi har hentet inspirasjon fra norsk bedriftskultur og kombinert suksesskomponentene marineblått og skjortesnipp med en litt støvete vintage: MATT GUBBE, GUTTA BOYZ OG TÅKEFYRSTE #gutteklubbpaletten.

Tradisjonsrike ton i ton nyanser LØFTER INTERIØRET og tilfører et klassisk, maskulint og overlegent preg.

Tapet fra Ralph Lauren og sengeteppe i vaffeljakke-mønster, hører med til stilen.

Satenggardiner som gir DET GLATTE LAG og bølger nonchalant langsmed skipsparketten, hinter forsiktig til FORFRISKENDE PADLETURER i opprørt hav.

Hvem vil vel ikke våkne opp til en KOPP TE OG SCONES i slike omgivelser? #schibbychic

Lene Hval

Truende tinde:

Den siste paletten i serien favner BLÅTONENE I NATUREN med utgangspunkt i det mye omtalte fjellpartiet, Mannen – og kommer i tre spennende fargetoner: GNEIS, BLÅNE OG FRITT FALL.

Her har naturens eget skyggespill tatt regien med en kraftfull undertone av at noe kommer til å skje.

Lene Hval

Paletten har et dempet, rustikt og uvørent uttrykk. Litt sånn URBAN MOUNTAIN møter CLASSIC MANCAVE med en DASH BLÅMANDAG.

Lekkert til kortreist kvist, pumpehagle og selvskutte trofeer #lovit

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

