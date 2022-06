Elsk hvem du vil! Så lenge hen ikke er chubby, har dårlig stil eller er sjaman.

8 minutter siden

Velkommen til Pride på Oslo Vest!

Program lørdag:

Kl. 07.00: Felles flaggheising av regnbueflagget. Ta ned familievimpelen og benytt sjansen til en omgang i maskinen #rosavasking.

Kl. 10.00: Hvordan få til flerfarget fondant med bare naturlige råvarer #økomacarons. NB: Kun for au pairer.

Kl. 11.00: Ønsker du fallos-fasong på tujaen? Finn Schjøll tegner og forklarer.

Kl. 12.00: Å komme ut av skapet vs. ekteskapet. Nora Helmer i debatt med (bl.a.) Fabian von Silkeskjerf jr. Handler det i bunn og grunn om hvor mye du får med deg på vei ut? Av paljettstash og designersko-ish? Snakker vi egentlig om et gedigent walk-in-closet eller bekmørk faenskap? Kjør debatt!

Kl. 13.00: Slik integrerer du pridefargene i et kaffe latte-interiør uten at det blir glorete v/ Sesilia Gyllensjanse. (Husk at det er «ta tre, betal for to» fasanfjær #regnbuefargede på Sillas Stash hele juni!)

Kl. 15.00: Født i feil overkropp. Mammaen til Mille forteller om den lange veien fra å være hele nabolagets «flat-chested girl» til den topptunge baben hun er i dag.

– Jeg visste hele tiden at det ikke var meg. Heldigvis fikk jeg hjelp i tide.

Doktor Rank #siliconman oppsummerer mulighetene som finnes.

Kl. 17.00: Våt aften! Vinderen-swingers fyrer opp jacuzzien og orienterer om tilbudene i nabolaget (cruising, spillkvelder og BDSM).

Kl. 21.00: Skeiv eller skjev? Advokat Krogstad kåserer om det å miste en «sepe» kontra «såpe» i fengselsdusjen. (Ingen «sak» for liten til at ikke han tar tak i den! Eller hva, Torvald?)

Kl. 22.00: Høytlesing: Emmy #lillelerche leser fra sin nynorsk-pamflett «Min hjemmekamp» om å vokse opp med to au pairer, cis-mor og fraværende far.

Kl. 23.00: Ansiktsmaling med Jan Thomas. Om ikke aksjetrader’n din har hevet brynene til nå, hjelper garantert en dash highlight og glitterskygge #malecontouring

Helt til slutt, husk: Hvis en yummimummi heter (for eksempel) Gerd, men føler seg som Vendela Isabell, skal dette alltid respekteres.

#Happypride!

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese på Aftenposten.no. Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.