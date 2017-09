Angående klassemøtet forrige uke, som dere skjønner var vi forhindret fra å komme.

Torvald var i NYC, og jeg er jo alltid på Pilates torsdager, for øvrig sammen med både mammaen til Mille og bonusmoren til Hermine.

Litt overraskende derfor at dere NOK EN GANG valgte denne dagen.

Hva er galt med tirsdag formiddag-ish?

Og hvorfor ikke like gjerne møtes over en hyggelig brunsj? (En enkel acai-bowl og/eller en kopp clarifying Pucca-tea?)

De aller fleste i vårt segment klarer jo å komme fra en time eller to på dagtid (såfremt de ikke er i NYC). What’s the problem, lissom.

Anyway, Joy #au pair stilte selvfølgelig, and correct me if I’m wrong: Men hun sier at vi (altså nevnte mummies) er satt opp (med døtre) til å STEKE WAFFLES utenfor Heminghallen to lørdager i høst.

TO LØRDAGER!

Lene Hval

Og ikke bare det, men vi skal også gå fra funkisvilla til funkisvilla som en annen canossa #whateverthatis og selge TIPAKK MED ANKELSOKKER (!).

Altså, ikke bare SPRE EDER OG GLUTEN, men også pushe FIRST-PRICE FAVELA-SOCKS på yummimummies og Managing directors som reiser ENS ÆREND til London for å få skreddersydd synkefrie silkestrømper med spesialdesignet våpenskjold #viertrossaltiHemingland.

Lene Hval

Og dette til inntekt for klassens nært forestående CONCENTRATION-CAMP til Berlin!

Ikke det at jeg har noe imot den type camp. Langt å foretrekke fremfor både boot- og surfcamps #boring, spør du meg.

Concentration er faktisk noe av det ALLER VIKTIGSTE vi har (ved siden av robotklipper, push up BRA og au pair). Og Berlin er jo alltid stas, spesielt hvis du har sansen for vintage.

Lene Hval

Men, altså, and please tell me its a joke:

Å pushe WAFFLES OG ANKLE-SOCKS på mennesker som er så KRYSSINTOLERANTE at de blir løse i maven bare de nærmer seg tørrvarene på CC-vest ... som får elveblest av TANKEN på akryl mot bar hud!

Og aldri gir ved dørene annet enn når de møter seg selv.

Hvem er egentlig Project manager for dette? Rektor? Og hvor mye kan dette ballet koste? MAKS 8-10-ISH PER SNUTE? (Hvis de flyr turist.)

Altså, knapt en Parajumper. Ikke engang en day-bag fra Louis Vuitton.

Å måtte bruke TO AV DE FINESTE HYTTE-HELGENE til dette er jo galskap.

Nå må noen stikke FINGEREN I ACAI-BOWLEN OG REALITETSORIENTERE SEG. Eller så får de uten hytte #favelafolket steppe inn og ta dobbel tørn.

Rund opp til NÆRMESTE TITUSEN, og send ut en fellesmail med kontonummeret til klassekassen ASAP #makan

Serieskaper Lene Hval står bak stripene om Nora Helmer, som du kan lese hver lørdag på Aftenposten.no.

Nora Helmer har også sin egen Facebook-side.

Fikk du forresten med deg forrige Tegnehanne-stripe?: Her er fire grunner til å skaffe seg en hamster