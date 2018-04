Slimål i kamp med kakistokratiet

« Er slimproppen gått?» spurte jordmor.

«Nei», svarte den vordende mor. «Han er bare ute og flytter bilen.»

Jada, den er eldgammel og gjennomført idiotisk, den vitsen der, men det var vanskelig å la være å tenke på den da USAs president Donald Trump før helgen ga sin vurdering av bokprosjektet til den tidligere FBI-sjefen James Comey.

For Comey er jo beviselig ikke bare «en løgner som lekker», han er også hva Trump på godt twitter-engelsk kaller en «weak and untruthful slime ball».

TT NYHETSBYRÅN

På tide å slå opp

Noen ganger må vi til ordbøkene for å fange inn de fine nyansene i politiske ordskifter.

Det er ikke bare operaen i Bjørvika som har tiårsjubileum i år. Det er også ti år siden Høyre-veteran Georg Apenes karakteriserte Martin Engeset, partifelle og stortingsrepresentant fra Østfold, som «inkompetent, selvopptatt, bornert og en skam for sitt parti».

Selv de tungnemme skjønte ordet «inkompetent», men aldri før hadde så mange nordmenn googlet for å finne ut hva «bornert» betydde. Og da miljøvernminister Thorbjørn Berntsen i 1992 kalte sin britiske statsrådskollega John Gummer for en drittsekk, var det britisk presse som måtte gjøre en oversettelsesjobb. «Shitbag» var tidligere lite brukt.

Slime ball kan ha flere betydninger, ifølge Merriam-Websters ordbok på nett. Det kan være «slim eller mykosekresjon fra forskjellige dyr, som snegler og steinbit.» Men det kan også, og her mer relevant, brukes i uformell omgangstone om et medmenneske: «En moralsk frastøtende eller avskyelig person.»

Ordboken vil ha det til at slime ball første gang ble brukt på denne måten i 1986, men en godt voksen advokat i Virginia fremholder overfor Aftenposten at uttrykket nok er av eldre dato. «Jeg fikk et sofistikert forhold til nyansene i disse ordene gjennom 25 års virke i Washington DC», skriver han.

Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Slimet blant de fem på topp

Slime ball er nå oppe blant de fem mest søkte ordene i nett-ordboken, sammen med blant andre ordene «lowlife», som Trump har sagt om pressefolk og andre undermålere, samt kakistokrati, sist brukt av tidligere CIA-sjef John O. Brennan om Trumps regime.

Kakistokrati er en styreform hvor landet er styrt av de verste, avledet av de greske ordene kakistos (verst) og krati (styre).

Antagelig vil det vekke mer forvirring eller oppstandelse hvis noen her til lands anklager statsminister Erna Solberg for å stå i spissen for et kakistokrati. Den som ikke skjønner bornert (trangsynt, sneversynt), fikser heller ikke det kakistokratiske. Slimball, slimklump og slimpropp er likeledes lite i bruk når nordmenn skal utveksle ubehageligheter om hverandre, men det er fordi slimålen (på engelsk hagfish) gjør nytten.

Slimålen fikk klart flest stemmer da NRKs Nitimen skulle kåre nasjonalfisk i 1982, men torsken ble kåret til vinner fordi den politiske korrektheten sto så sterkt i juryen den gangen.

«Jeg liker ikke å ty til for sterke karakteristikker om mine medmennesker. Men jeg synes jo at han er en stor slimål.»

Det er norsken sin, det.