Ordene Hans Kristian Amundsen formulerte etter 22. juli, samlet, trøstet og styrket nasjonen. Nå opplever hans nærmeste det som en aldri klarer å skrive seg bort fra. At ord, i slike stunder, uansett ikke er nok.

I årene som er gått siden 22. juli, har en ennå ikke klart å bygge et minnesmerke over tragedien som rammet Norge. Kanskje er ambisjonen om å finne noe som skal forklare og gjenoppbygge, på en måte alle kan samle seg bak, for stor.

For meg vil minnesmerket over 22. juli for alltid være ordene «Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet. Men aldri naivitet.» Det tok ikke syv år og rekker av fagkyndige komiteer og høringer.

Det ble skrevet av statssekretær Hans Kristian Amundsen, sammen med statsminister Jens Stoltenberg, midt i sorgen, støyen og den politiske uvissheten som terroren utløste. Det ga mange akkurat det de trengte. Å høre tankene til et menneske, ikke bare en politiker.

Ord vil aldri være nok. For de av oss som lever av å skrive, er dette en frustrerende, men nødvendig – og noen ganger befriende – erkjennelse. Men ord kan skape et verbalt rammeverk for handling.

22. juli-ordene ble en politisk og følelsesmessig konstitusjon for veien videre. Vi har lett for å glemme hvor ambisiøse disse ordene er. Hvor vanskelig de er å gjennomføre. Og hvor mye arbeid som gjenstår.

Som rapporten fra Riksrevisjonen, senest i sommer, viste, er det fortsatt alvorlige mangler ved arbeidet med å sikre terrorforebyggende infrastruktur. Den kritikken rammer både Erna Solbergs og Jens Stoltenbergs regjering.

Og politikernes manglende vilje til å la seg konfrontere med motstridende meninger står fortsatt, på begge sider av fløyene, i veien for mer demokrati, mer åpenhet.

Den politiske retorikkens kraft er ikke å få ting til å høres bedre ut enn det egentlig er. Men å formulere politiske tanker og visjoner som politikerne må lage politiske svar på. Og vi andre kan stille dem til rette for.

Noen år etter 22. juli intervjuet jeg Hans Kristian Amundsen om 22. juli-talene på et arrangement som het «Ord som setter spor». Ingen moderne nordmann har skrevet ord som har satt mer spor.

«Det blir et Norge før og et etter 22. juli», skrev Amundsen og uttalte statsministeren. For familien hans blir det et liv før og etter hans død. For Norge ble tiden etter 22. juli litt mindre vanskelig å håndtere, følelsesmessig og politisk, på grunn av de ordene Hans Kristian Amundsen formulerte.

