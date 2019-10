Lei av treningssentre med møkkete kettlebells, svett small talk og dårlig feng-shui? Her er tre øvelser spesialdesignet for private high-end-inhouse-training med PT #freshfitness.

Og best av alt, du trenger ikke slippe en eneste kettlebell #trojanskbakteriebombe inn i huset.

Lene Hval

Rolex-curl: Ta på dine aller største og tyngste Rolex (helst flere på hver arm). Finn frem det du har av diamanter, Langaard-lenker og forlovelsesringer #troféstash.

Fordel gull, statement- ur og edelstener jevnt på begge hender. Hold albuene tett inntil kroppen og hev og senk underarmene 10 ganger. Gjenta tre sett før du avslutter med fire overhead rolls og et par øyenlokk-squat (åpne/lukke øynene med doble extensions).

NB! Pass på så ikke urskivene vikler seg inn i vippene #vipplash.

Lene Hval

Pillow power-push: Still deg foran daybeden og rett opp alle putene så de står fluffy på rekke og rad. Hold inne magelåsen (den befinner seg et sted mellom solar plexus og visa flexus) og gi hver av putene et realt karateslag mens du roper ut merkevarebrandet: Missoni! Mille moi! Muuto!

(NB! Ikke Jysk, da sluker du bare luft). Gjenta seks ganger hvis du har andedunputer, tre ved kompakt, ordinært fyll. Perfekt kombo for deg som sliter med grevinneheng, kalkunhals og bonusbarn #fruefuzz.

Lene Hval

Kähler-swings: Stå med føttene i hoftebredde og en Kählervase fylt til randen med Bollinger i hendene (du kan bruke Prosecco, men vær klar over at kunstige bobler veier noe mindre enn naturlige og derfor ikke har så stor treningseffekt.) Press skuldrene ned og implantatene frem.

Beveg hoften bakover til du kjenner det strekker i Bamboo-tightsen #økopantsen. Deretter skyver du hoften eksplosivt frem slik at vasen svinger forover og Bamboo-tightsen forsvinner bakover.

Fest blikket på PT- en (eller fjordutsikten, alt ettersom), sving vasen til den er parallell med merbauparketten og senk den deretter kontrollert ned til treningsmatten #persiancarpet.

Gjenta 6 x 3 ganger. Eller til du er tom for Bollinger. Avslutt med å henge i lysekronen (for å strekke ut LV-knekken #veskearmen).

God trening! #fitora

